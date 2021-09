Il maratoneta ci crede: testa alla prossima 

Napoli. In una squadra che cammina, Razvan Marin è uno dei pochi rossoblù che non smette mai di correre. Mazzarri, contro lo schiacciasassi Napoli, ieri ha giocato la carta del contenimento a oltranza e il romeno si è ritrovato a giocare praticamente a uomo sull’altro numero 8 della sfida, Fabian Ruiz. Chiari i compiti, andare in pressione sullo spagnolo e provare a ripartire. Voce di uno che grida nel deserto, perché Marin ci ha messo poco a capire che, ogni volta che provava a strappare in avanti, la squadra non lo seguiva. Ma non ha mai smesso di correre e, alla fine, con gli 11,468 chilometri percorsi, è risultato il maratoneta rossoblù. Una fatica inutile, che lo ha sfiancato fino a renderlo meno lucido quando sarebbe servita la sua qualità, per un Cagliari ancora alla ricerca di un’identità perduta o forse mai avuta in questo disastroso avvio di stagione.

Ci abbiamo provato

Eppure, anche Marin, come il suo tecnico Mazzarri cerca di trovare qualcosa di buono nella buia notte del “Maradona”, dove il Cagliari è stato battuto, quasi senza colpo ferire, dalla dominatrice di questa Serie A, arrivata alla sesta vittoria in sei partite: «Era una partita difficile, abbiamo affrontato un Napoli che, in questo momento, è la squadra più forte del campionato». Contro un Napoli così, il Cagliari ha opposto le poche armi a disposizione: «In campo abbiamo provato a fare quello che abbiamo provato durante gli allenamenti». A fine partita, un primo colloquio del tecnico con la squadra. «Ma quello che ci siamo detti nello spogliatoio», fa catenaccio Marin, «resta nello spogliatoio».

La stanchezza

Marin prova ad analizzare la partita, cercando qualcosa di positivo: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo tenuto testa al Napoli. Poi, nella ripresa, abbiamo sentito la stanchezza della terza partita in otto giorni. Abbiamo provato a fare il nostro, ma non siamo riusciti a riprenderli». Anche il centrocampista ex Ajax ammette le difficoltà arrivate col cambio della panchina: «Il mister Mazzarri è arrivato la settimana scorsa. Ha avuto due giorni per preparare la partita con la Lazio, uno per quella con l’Empoli e altri due giorni ora. Io e i miei compagni ci mettiamo a sua disposizione».