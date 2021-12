Il maltempo spegne la luce in città 

Si accendono le luminarie natalizie, si spengono quelle dell’illuminazione pubblica. Le due cose non dovrebbero essere collegate (anzi: meno male che in varie strade sono proprio le luminarie a garantire un po’ di luce), ma da settimane a Carbonia è un dato di fatto che in molte vie, soprattutto in centro, i lampioni siano in tilt. E i cittadini furibondi quanto preoccupati perché si piomba nell’oscurità. Le piogge incessanti da oltre un mese sono indicate dall’amministrazione comunale la causa principale «unita alle condizioni spesso tragiche delle linee e degli impianti a terra», anticipa subito senza giri di parole l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu.

I disagi

Sta capitando dunque da molte notti che le moderne lampade al led rimangano spente. Succede con gli acquazzoni (quotidiani) ma anche con condizioni meno estreme. Giorni fa ad esempio buio dopo le 18 per alcune ore fra viale Arsia e via Catania, avant’ieri alla stessa ora fra via Partigiani, viale Trieste e strade minori adiacenti. Lampioni spenti regolarmente in via Roma, piazza Roma, via Manno, piazza Matteotti, cioè il cuore della città. A cadenza di giorni, buio in via Tirso e via Sicilia. «Situazione insostenibile - accusa Nicoletta Ghisu, tabaccheria di via Manno – di sera sta accadendo che resti senza luce il portico fra via Fosse Ardeatine e piazza Roma - e abbiamo paura: cominciamo a notare ripercussioni negative anche dal punto di vista economico>. Manifesta la sua indignazione anche Susanna Serri, gioielleria di piazza Matteotti: «Giorni fa alle 20 occorreva attraversare piazza Roma col buio pesto: passi una volta, ma sta diventando quotidiano». Via Roma, via Napoli, via Catania e via Brigata Sassari erano nella stessa situazione. «Ricordiamo anche che qui in viale Arsia - aggiunge Giuseppe Lo Giudice, negozio di informatica - oltre ai lampioni in tilt abbiamo avvertiamo cali di tensione segnalati dai macchinari: non sono rari». Lo scontento è ovunque: «Sconcerta - dice Francesca Daga, pub di via Fosse Ardeatine - essere giunti al 12esimo giorno di black out: avant'ieri lampioni accesi un'ora scarsa poi di nuovo ko».

Il silenzio

La vecchia Giunta aveva emanato una delibera di indirizzo per pianificare decine di migliaia di euro di lavori. La nuova, rivela l’assessore Porcu, è da giorni a contatto quasi H24 con i tecnici della società Zephyro (un ramo di azienda è rilevata dalla società Edison) che gestisce l’illuminazione pubblica cittadina: «Situazione a tratti disastrosa – spiega – occorre ridefinire moltissimi impianti e linee a terra: inaccettabile che una centralina comandi centinaia di lampioni invece che un numero assai ridotto, è un dato di fatto che tanti lavori avvenuti in questi anni e ricadenti sulle strade abbiano aumentato lo stress sugli impianti». Mille motivi secondo cui «occorre andare a caccia di finanziamenti ulteriori». Contattata tramite il numero del call center, dalla Zephyro nessuna replica.