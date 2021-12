Il magico orto dei valori condivisi  

«Abbiamo dato vita a un progetto virtuoso: siamo stati in grado di allestire un gruppo di persone, di far rivivere l’orto botanico di Ollolai e di realizzare dei percorsi laboratoriali - spiega Gabriella Longu, presidente dell’associazione Learning and Progress -. Adesso, puntiamo a creare occupazione con l’affidamento in gestione della struttura». Demetra (Dare e monitorare ettari di terra realizzando agricoltura) è un’iniziativa sperimentale, avviata la scorsa primavera. Ha fatto rinascere 7 ettari, alla periferia del centro barbaricino. Un’oasi di pace, con le sue piante endemiche e officinali, i suoi frutteti, i sentieri. Uno sbocco per il futuro, grazie all’economia sociale.

Nuovo concetto

È quello di redditività, capace di assumere sfumature differenti, meno standardizzate. Il lato economico è importante ma si contamina di ideali, va oltre. Tra le priorità vi è un’idea di coproduzione, di conoscenze di beni e servizi: di cooperazione tra differenti attori per promuovere l’inclusione. «L’economia sociale funziona perché non c’è la ricerca di profitto da parte di quegli organismi che hanno giocato un ruolo fondamentale - dice Gabriella Longu - ovvero, Comune di Ollolai, Distretto rurale della Barbagia, lo studio L&P. Questo è un progetto che punta solo a creare posti di lavoro e nuove opportunità anche per l’orto botanico». Francesco Columbu, sindaco di Ollolai, aggiunge:«I ragazzi del paese, perlopiù donne, hanno lavorato e fatto rinascere questi terreni: ora vorrebbero portare avanti un discorso improntato su un futuro legato all’organizzazione del lavoro, incentrato sulla produzione di piante officinali e non solo».

Il percorso

Dopo mesi di progettazione, di laboratori e didattica frontale con gli agronomi, il gruppo di partecipanti ha rigenerato l’area con i primi alberi da frutto, le specie officinali e aromatiche. L’orto botanico ha cambiato aspetto, è diventato il “Bosco magico di Alalè”: un luogo incantato per bambini e adulti in cerca di svago all’aria aperta. Tutto possibile grazie al sostegno dell’assessorato regionale del Lavoro. «La squadra aveva esperienze di vita molto diverse tra loro. - prosegue Longu - Tuttavia, abbiamo lasciato i partecipanti liberi di scegliere e di autodeterminarsi. Di creare un percorso individuale per poi arrivare a un cammino comune fondato sui valori condivisi di collaborazione, uguaglianza e responsabilità».