Il maestro del tonno conquista la giuria stellata 

Prima prova superata con un piatto super elaborato: il lomo del tonno, salato e affumicato, e arricchito con elementi tipici della cultura fenicia come la cipolla, la lattuga e il vino. Secondo piatto, sempre il tonno protagonista, ma stavolta Monni ha utilizzato il cuore e la ventresca prendendo spunto da ricette tipiche carlofortine. «Aver conquistato una giuria di chef stellati è stata una bella soddisfazione oltre che un’esperienza importante che porterò sempre nel cuore», dice il giovane cuoco di Selargius che da anni lavora come chef in un ristorante di Piacenza. Mentre continua a specializzarsi all’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.

Dopo la semifinale di Milano - che lo ha incoronato come unico rappresentante italiano nella sfida culinaria - Monni ha sbaragliato la concorrenza di cuochi professionisti arrivati da Germania e Spagna, portando alto il nome dell’Italia e dell’Isola nell’oltremare. Per lui un premio di 10mila euro e un viaggio in Giappone. Un successo guadagnato mettendo insieme storia, creatività, e passione per la cucina.

Ha conquistato la giuria con la sua creatività in cucina, un misto fra segreti culinari del passato e richiami alle tradizioni isolane. Perché la Sardegna, Selargius in particolare, restano sempre nel cuore. «Ed è lì che voglio tornare per aprire il mio primo ristorante, magari con vista sul nostro bellissimo mare», racconta Gianluca Monni, 32 anni, chef e selargino doc, salito sul gradino più alto del podio nella competizione fra professionisti della cucina a Madrid, la challenge “Chef Balfegò 2022” disputata lo scorso 24 ottobre. Un concorso che mette al centro il tonno rosso della nota azienda spagnola, e ogni anno rilancia nuovi chef a livello internazionale.

Unico italiano

Il piatto forte

Il sogno

«Ma la mente è sempre proiettata verso la mia città», ammette il ragazzo. La sua Selargius, lì dove è cresciuto e dove tuttora vivono mamma Immacolata Putzu, insegnante in pensione, e papà Sergio, ex assessore in Comune, entrambi soddisfatti per la sua carriera da chef che nasce proprio durante il periodo dell’infanzia in città. «Mi è sempre piaciuto dilettarmi ai fornelli, da piccolo ricordo che guardavo i programmi di cucina con mamma e poi la costringevo ad aiutarmi a preparare quegli stessi piatti con le ricette viste in tivù», racconta. Dopo il diploma da perito meccanico, la decisione di puntare sul settore alberghiero: prima il titolo nella scuola di Monserrato, poi le prime esperienze in diversi ristorante di Cagliari. «Sono sempre stato un creativo, ma quello che mi è sempre riuscito meglio è applicare la mia vena artistica in cucina», dice. E non a caso la sua prima creazione è stata una carbonara con gli asparagi, «preparata quando avevo quindici anni per i miei compagni di classe», ricorda.

La Sardegna nel cuore

Dieci anni fa la partenza da Selargius. Direzione Valle d’Aosta per la stagione, poi Parigi, l’approdo all’Alma - dove tuttora continua a specializzarsi con nuovi corsi - qualche esperienza nell’Alto Adige, e infine Piacenza dove lavora come chef in un ristorante. «Nelle mie ricette cerco sempre di mettere qualcosa che ricordi la mia Terra», ammette. «Qui mi trovo bene, ma la nostalgia c’è e il mio sogno resta quello di aprire un locale tutto mio, in Sardegna, e perché no», dice, «magari proprio a Selargius».

