«Il macchinario? Lo doniamo noi» 

«Manca un macchinario? Ci pensiamo noi». L’associazionismo corre in aiuto dell’ospedale: consegnate al reparto Dialisi del Sirai attrezzature, acquistate con le offerte dei pazienti e con i soldi del 5x1000 ricevuti dall’associazione Apent che riunisce nefropatici, dializzati e trapiantati.

La donazione

Si tratta di un elettrocardiografo portatile senza fili di ultima generazione e di un totem termoscanner, entrambi acquistati con il contributo degli associati e del 5x1000, del valore di circa 2.500 euro. Un importante traguardo che vede i cittadini in prima linea per migliorare il servizio offerto da un reparto che per tanto tempo è risultato essere un’eccellenza in Sardegna ma che oggi soffre di tante mancanze . «Alcuni di noi frequentano questo reparto da oltre 30 anni, l’abbiamo visto crescere e migliorare. Le terapie di dialisi ci obbligano a passare gran parte della nostra vita proprio qui, tanto che lo consideriamo un po’ come casa nostra – racconta Giampiero Bindo, presidente dell’associazione – purtroppo però la crisi della sanità locale ha toccato anche noi». Il problema dell’organico all’osso è il più grave perché l'assenza di un solo infermiere significa far slittare le operazioni e a questo si aggiungono altri disservizi. Nei giorni scorsi, ad esempio, alcuni pazienti si sono dovuti comprare i “pappagalli” perché il reparto non li aveva per tutti. Ecco perché un aiuto esterno è stato tanto gradito. «Ringraziamo l’associazione Apent per questi apparecchi sanitari – dice la dottoressa Damiana Pilloni, che insieme a tutto lo staff del reparto ha ricevuto la donazione – l’elettrocardiografo è un apparecchio utilissimo per il monitoraggio delle persone dializzate. Inoltre, col termoscanner, sveltiamo l’ingresso dei pazienti che potranno effettuare in autonomia il triage, senza che si creino assembramenti all’ingresso o che si renda necessaria la presenza di un operatore per il rilievo della temperatura».

L’ospedale

Ma non tutte le mancanze del Sirai possono essere risolte con l’aiuto dei pazienti. «Le carenze di questo ospedale sono legate soprattutto alla dotazione organica – afferma Graziano Lebiu, presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie del Sulcis Iglesiente – nessuna nuova assunzione, nonostante manchino almeno 60 unità per compensare le cessazioni dal lavoro di questi anni». Un problema che causa enormi disagi che periodicamente vengono segnalati in quasi tutti i reparti.

Si sta lavorando in violazione delle normative sull’orario di lavoro e dei regolamenti aziendali. Ad un anno dalla sua approvazione, la riforma sanitaria rimane un’incompiuta. Ancora oggi affrontiamo la lotta alla pandemia privi del minimo indispensabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“ Alcuni di noi frequentano questo reparto da oltre 30 anni, l’abbiamo visto crescere e migliorare. Le terapie di dialisi ci obbligano a passare gran parte della nostra vita proprio qui, tanto che lo consideriamo un po’ come casa nostra. Purtroppo però ogni giorno la crisi della sanità locale ha toccato anche noi

Giampiero

Bindo