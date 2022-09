Il M5S vola con cinque parlamentari sardi 

Prima di stabilire com’è andata, salvo sorprese considerata la complessità dei meccanismi, c’è da dire che questa legge elettorale è complicata anche per gli “addetti ai lavori”. La norma stabilisce che - in caso di elezione dello stesso candidato in due o più regioni diverse - chi raggiunge il quorum non sceglie più quale seggio farsi assegnare: si prende quello dove ha raggiunto il quoziente con il risultato più basso. Un premio, questa è l’idea, alle regioni dove la lista è andata meglio, che in questo modo possono piazzare un candidato in più.

C’è un vantaggio ulteriore: due candidati isolani sono stati eletti in altre regioni, il che consente di ampliare la pattuglia di sardi di M5s. Uno è il senatore e coordinatore regionale del Movimento, Ettore Licheri, la cui elezione in Toscana libera il seggio nell’Isola per un’altra Licheri, Sabrina, ex sindaca di Assemini e ora titolare di un seggio a Palazzo Madama. Poi è eletta in Lombardia, dove aveva una seconda candidatura alla Camera assieme a quella sarda, la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. Il suo seggio isolano è andato a Susanna Cherchi. A Montecitorio ce la fa anche Emilian o Fenu, considerato che i Cinquestelle hanno spuntato alle urne un secondo quoziente.

Mostrarsi troppo felici non sta bene. Infatti i Cinquestelle gongolano, nel Paese e soprattutto nell’Isola, dove sembrava che avessero eletto quattro parlamentari. E alla fine hanno scoperto che sono cinque. Dato per moribondo, malgrado una percentuale oltre il 40 alle Politiche del 2018, superando ora il 20% in Sardegna il Movimento Cinquestelle mette a segno una delle migliori performance regionali. E scrive nel curriculum di aver spuntato oltre sei punti in più nell’Isola rispetto al dato nazionale, piazzando così cinque parlamentari, il che proietta il Movimento sardo nell’élite della formazione politica di Giuseppe Conte.

Più sardi del previsto

La legge elettorale

Vincitori “di rimbalzo”

Del successo del coordinatore regionale Ettore Licheri, confermato al Senato nel plurinominale in Toscana e in Sardegna, gode Sabrina Licheri. È proprio ciò che è accaduto per la sottosegretaria Todde, vincente anche nel collegio Lombardia 2.

Il coordinatore sardo

Sia come sia, «le urne ci consegnano un dato chiaro: il Movimento Cinquestelle è l’alternativa progressista al governo delle destre e alla Giunta regionale sardo-leghista nell’Isola. Siamo il primo partito di opposizione in Sardegna», festeggia Ettore Licheri, «questo ci assegna un carico di responsabilità. Se in queste settimane si è parlato di stato sociale, di tutela dei più deboli, di contrasto al precariato giovanile, di una Giustizia più forte, lo si deve a un’area progressista che si è stretta intorno alla serietà della figura del presidente Conte e dei nostri candidati, che per eccellenza professionale e personale hanno dato quel valore aggiunto».

La sottosegretaria

La vice ministra Alessandra Todde non ha motivo di essere malinconica. «Il Movimento Cinquestelle è la terza forza politica più votata del Paese. Abbiamo praticamente doppiato la Lega e siamo i più votati al Sud. Nell’Isola siamo il secondo partito in assoluto e il primo partito d’opposizione, la prima forza progressista sarda, e abbiamo staccato il Pd di oltre tre punti. Siamo i più votati in tantissimi comuni isolani tra cui Carbonia, Iglesias, Sassari, Nuoro, Assemini, Orgosolo, Sestu, Lanusei, Alghero. Il duro lavoro comincia ora, all’opposizione del governo più a destra della storia repubblicana».

«Siamo stati uniti»

Gioisce dopo una lunga ttesa dei risultati anche Emiliano Fenu, che conquista uno scranno alla Camera: «Sono molto contento per il risultato del Movimento, siamo il primo partito di opposizione in Sardegna, il primo in assoluto nel Nuorese e in altri centri dell’Isola. In campagna elettorale», aggiunge, «i sardi si sono resi conto che abbiamo lavorato sui temi importanti. Abbiamo imposto alcune misure e l’agenda economica della legislatura», aggiunge Fenu, «il Superbonus ha fatto ripartire l’economia dopo la pandemia». Intanto, però, l’Italia s’è destra: «Ma li attende un periodo molto duro», chiude Fenu, «dovranno formare un Governo pur essendo molto divisi. Non come i Cinquestelle, che siamo coesi e non ci siamo lasciati fagocitare dal potere, com’è invece successo a Luigi Di Maio». Sembra un commento. Ma sa di epitaffio.

