«Il M5S è vicino ai cittadini, peccato per il seggio perso  nei riconteggi alla Camera»  

«Non ne siamo convinti: leggiamo gli indicatori. Il primo è che non ha avuto il numero legale in Consiglio comunale. Pur essendo politicamente altrove, ci dispiacerebbe se un sindaco che ha preso un impegno preciso con i cittadini, si dimettesse perché gli si propone un ruolo più attraente al Governo nazionale. Per i cagliaritani sarebbe il secondo tradimento dopo quello di Massimo Zedda, che si dimise per candidarsi alla presidenza della Regione, senza ottenerla».

Siete proprio convinti che Paolo Truzzu, di Fdi, lascerà come sindaco di Cagliari per andare al Governo?

«Certo che nel 2018 avevamo preso oltre il 40% in Sardegna, e ora quasi il 22 qui e il 15% nel Paese. Ma due mesi fa i sondaggi ci davano al 7%, invece abbiamo il doppio in Italia e il triplo nell’Isola. Ecco perché siamo contenti». L’ingegnera informatica Alessandra Todde, vice ministra alla Sviluppo economico, è concreta come un’impresa. Infatti è amministratice delegata di Energeya e ex di Olidata: quando hai una storia così i numeri non sono tutto, ma quasi. Nuorese, 53 anni, dice che la scissione di Di Maio con Impegno civico non aveva spaventato il “suo” Movimento Cinquestelle: «Quella scissione, l’abbiamo subita. Quando un capo politico lascia il Movimento tradendo gli elettori, deve aspettarsi strascichi. I Cinquestelle sono un progetto: se la persona si sposta, vince sempre il progetto». L’unico rammarico è che la doppia elezione di Todde non c’è più, visto che ieri il Viminale ha assegnato il seggio Lombardia 2 a Umberto Bossi: Todde è così eletta in Sardegna, e questo costa il seggio alla Camera all’ex insegnante Susanna Cherchi. «È un tema di riconteggi, non c’entra la politica ma i tecnicismi di questa legge elettorale vergognosa. Siamo dispiaciuti per aver perso un parlamentare sardo, ma in compenso M5S ne sblocca due: uno in Calabria e uno in Umbria».

Eravate pronti al funerale.

«Non esageriamo, ma le premesse erano brutte. Alla fine, in Sardegna siamo due punti sotto Fratelli d’Italia e quattro sopra il Pd, e questo fa di noi il primo partito d’opposizione. Un ottimo risultato, ma mi hanno insegnato che i voti si contano, ma anche si pesano. Se pensiamo da dove siamo partiti, noi Cinquestelle abbiamo cambiato pelle: nuovo leader Giuseppe Conte, nuova classe dirigente, radicamento nei territori e una scissione. I cittadini si fidano di noi, e noi abbiamo fiducia nel futuro».

M5S pensa di poter dire la sua alle Regionali, tanto più dopo la caduta della Lega?

«Solinas e la sua Giunta mancano di visione politica, non c’è un’idea di futuro: si è visto da come hanno affrontato il Pnrr. La Giunta di centrodestra è inadeguata: continuità territoriale a singhiozzo, dispersione scolastica tra le più gravi in tutto il Paese, un divario territoriale terrificante col resto d’Italia e tra zone dell’Isola, Sanità allo sfascio. Noi vogliamo avere un progetto innovativo, temi di agenda sociale progressisti, premiati dai cittadini sardi domenica alle urne. E poi, l’insularità è una meravigliosa scatola, ma vuota: per riempirla, a Roma faremo una grande battaglia».

Parlate come una nuova sinistra. Pensate di esserlo, fermo restando che il Pd non sta tanto bene, ma è vivo?

«Noi parliamo di temi progressisti. Spesso, in campagna elettorale, ho ricordato l’intervista che Enrico Berlinguer concesse a Eugenio Scalfari 41 anni fa sulla questione morale. Ci sono temi progressisti che rivendichiamo: il fatto che tanti cittadini li abbiano sentiti vicini in quanto temi di sinistra è un indicatore importante. Però abbiamo parlato anche alle imprese, ad esempio della battaglia per il Superbonus e della difesa del comparto edile, che era ripartito dopo la pandemia. Io stessa vengo dal mondo dell’impresa. Dal Pd non ho visto la stessa attenzione sulle difficoltà che i cittadini vivono e ha rotto con noi».

È lo stesso Pd dell’allora segretario Bersani, maltrattato da Grillo in un incontro in streaming su Internet.

«Noi siamo concentrati sui temi, per questo i cittadini ci premiano. Il Pd ha gettato in mare tre anni di lavoro per costruire l’alleanza. Ora dobbiamo concentrarci su lavoro, salario minimo, lotta alla precarietà, transizione ecologica e sviluppo, che sono temi progressisti. La nostra agenda è stata compresa dai cittadini, quella di Draghi no. E poi, la demonizzazione dell’avversario politico di destra, che peraltro c’è da trent’anni, non poteva funzionare: servivano temi veri, perché il futuro è incerto per via delle conseguenze del Covid, della guerra e della crisi economica. Non si può parlare di Zone a traffico limitato, in questo contesto. E noi, i temi veri, li abbiamo».

Lei è nel Governo Draghi. Che cosa ha provato quando, con Fi e Lega, l’avete portato a dimettersi?

«Avevamo tutti portato la lettera di dimissioni in bianco a Conte, quando abbiamo visto che per Draghi non esisteva la nostra agenda sociale: salario minimo, lotta al precariato e alla povertà. Il Governo si stava sfilacciando prima della mancata fiducia: eravamo trattati come opposizione, ma eravamo in maggioranza».

Alle urne, il reddito di cittadinanza ha reso molto.

«Nel senso che abbiamo difeso le fasce di popolazione più fragili, questo sì. Gli altri ci accusano di voto di scambio, invece l’Unione europea ci invita a rafforzare il reddito di cittadinanza. In Sardegna, lo percepiscono 76mila persone su oltre un milione e mezzo: ma quale voto di scambio!».

Il nuovo Governo di centrodestra, spegnerà tutte le candeline?

«Quella maggioranza è molto divisa, ci sono squilibri: Fdi forte, Fi e Lega deboli, e non sarà facile trovare equilibri. Noi saremo certamente all’opposizione, e se intendono toccare il reddito di cittadinanza si rassegnino al fatto che daremo battaglia. Fratelli d’Italia non ha votato il Pnrr e ora deve gestirlo: stiamo per vederlo alla prova dei fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata