Il lungo digiuno di Joao 

Quattrocentocinquanta minuti, l'equivalente di quattro partite e mezza (recuperi compresi) senza segnare. Un'eternità, per uno come Joao Pedro che, negli ultimi anni, si è e ha abituato bene. Una sola rete nelle otto partite giocate nel girone di ritorno, troppo poco per quello che è diventato il goleador principe del Cagliari, il trascinatore assoluto, la certezza nei momenti difficili. E i rossoblù, di questi momenti, ne stanno vivendo tanti ultimamente. Mazzarri se lo coccola: «Jo è un leader, verrà anche il gol, quando meno se lo aspetta. Certo, per uno come lui non segnare è un peso...». E lui, Joao Pedro da Ipatinga, storce la bocca. Perché anche contro la Lazio si è battuto e sbattuto, ma del gol neanche l'ombra. E l'astinenza pesa

A secco

Nove reti nelle prime sedici giornate, la luce nel buio di un Cagliari alla deriva. Con la perla della rovesciata contro il Torino, per l'1-1. L'ultimo squillo del 2021. Poi il black-out. Il Cagliari si è messo a correre, anche col suo contributo. Ma senza le sue reti. Quelle che Joao da tre anni segna in quantità industriale. Sempre in doppia cifra: 18 gol nel 2019-20, 16 lo scorso campionato e il decimo raggiunto quest'anno con la Fiorentina. Minuto 2 della ripresa, angolo di Pereiro, torsione di JP10 e colpo di testa imprendibile per Terracciano. La normalità, per il suo gol numero 83 con la maglia rossoblù, il numero 68 in A. Poco dopo, ecco l'occasione per il bis, dal dischetto. Ma Joao si fa ipnotizzare, col tiro intercettato dal portiere viola. Mancato raddoppio, pari della Fiorentina e palla che non entra più. Non che il capitano non ci provi, anzi: 7 tiri contro la Viola, 2 contro l'Empoli, 3 col Napoli e ancora 2 a Torino. E i due pali, quello con la Roma e, ancora, con la Fiorentina. Ma da 450', ma l'amico gol non risponde alle chiamate.

In riserva

Joao c'è e lotta insieme a noi. Nel 3-4-2-1 è lui la punta di riferimento, là davanti corre, combatte e ogni partita è una battaglia: 68 falli subiti, in Serie A nessuno è tartassato quanto lui. Ma la porta inizia a essere sempre più piccola. Con la Lazio, nei 99 minuti, correndo ovunque, da un'area all'altra, al tiro non ci è mai arrivato. Chiudendo stremato, perché il capitano non molla mai, certo, ma tanta generosità si paga con il calo della lucidità, fondamentale sotto porta per un cannoniere. Quello che ormai Joao è diventato, tanto da trovarsi sull'uscio della Nazionale azzurra, in vista della sfida playoff per i Mondiali. Ma il numero 10, in testa e nel cuore, ora ha solo la salvezza del Cagliari.