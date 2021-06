Il litorale ha il suo centro servizi 

Il centro servizi di Flumini, vicino al parco Andrea Parodi, da un sogno diventa realtà: è stato tagliato ieri il nastro della nuova struttura che da lunedì diventerà un punto di riferimento per i circa 17 mila residenti del litorale, oltre 240 mila durante il periodo estivo.

Una sala dedicata agli eventi al primo piano, uno sportello bancomat, l’unico della zona, e altri vari servizi come il Caf della Cigl e la sede di un medico generico al piano terra, mentre il seminterrato si prepara a ospitare i locali di una Web tv, ma anche un servizio shuttle gratuito direttamente dal proprio domicilio, tramite una prenotazione con 24 ore di anticipo.

La sfida

«È una sfida che l’associazione Rossoblù, - ha detto il presidente Alessandro Pitzianti – ha accolto ascoltando le esigenze esternate negli anni dai residenti del litorale quartese. L’obiettivo è garantire servizi fondamentali per gli abitanti di questa zona». Il centro servizi aprirà, ufficialmente, le sue porte al pubblico lunedì, grazie alla sinergia e alla collaborazione di circa 20 volontari che hanno reso possibile la struttura prendesse forma. «È arrivato dopo mesi di lavoro e impegno. Siamo partiti con grande euforia, a giudizio di molti era un’utopia, abbiamo iniziato cercando di capire cosa e chi era utile alla società. Ci interessa che questo diventi l’asse della comunità, infatti, la maggior parte degli associati è residente qui».

Come funziona

Ma come funziona? «Ogni socio dovrà versare una quota di 10 euro all’anno per sostenere questa iniziativa, non si sta pagando un biglietto, ma tutti potranno usufruire degli spazi a titolo gratuito», precisa Pitzianti. Il Centro nasce dunque con l'obiettivo di fornire servizi agli abitanti, ma anche come punto di riferimento per le aziende e i liberi professionisti che qui possono svolgere al meglio la propria attività professionale. «Se non avessi avuto dei partner non sarei mai riuscito da solo a realizzare questo – prosegue Pitzianti -. Contavo sul sostegno dell’amministrazione pubblica che non c’è stato. Tutti sono pronti a prendere medaglie, ma le medaglie vanno a chi ha reso possibile tutto ciò. Ogni azienda ci ha aiutato con i propri strumenti, per esempio ci ha montato le porte o installato l’allarme, è stato fondamentale la determinazione degli imprenditori locali».

La formazione

Saranno inoltre attivati corsi e percorsi formativi, laboratori e workshop, convegni, eventi, festival e incontri al fine di promuovere gli scopi sociali e culturali, valorizzando così la tradizione del litorale di Quartu. Attenzione anche ai turisti e ai servizi a loro dedicati, grazie all'attenta organizzazione dell'info point con personale che parla inglese e spagnolo. «Abbiamo tutti la sensazione che ci sarà un forte impulso verso quella che noi abbiamo definito la Quartu città turistica – ha evidenziato Stefano Delunas, presidente del Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna –. È una sfida per Quartu cresciuta con la cultura del mattone, la città deve potersi riscattare e puntare sulle potenzialità turistiche, ma soprattutto il centro potrà essere un punto di riferimento per eventi culturali e di spettacolo».

