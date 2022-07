Il lido comunale può riaprire 

Roberto Murgia, avvocato che insieme al collega Matteo Comella rappresenta la Bopix, valuta di presentare appello e chiedere un risarcimento dei danni: «L’affidamento diretto del Comune al nuovo gestore non può essere considerato regolare: è emerso da due visure in Camera di commercio che la Costa park – nata nel 2019 – risulta inattiva sino allo scorso 18 luglio, quindi – contrariamente alla Bopix - non ha esperienza pregressa nella gestione di stabilimenti. Il provvedimento del Tar non presenta nessuna motivazione di diritto ma si basa solo sul fatto che appare inopportuno interrompere un servizio che starebbe per iniziare ma che alla data di oggi non è ancora iniziato».

Società Boinx contro Comune, il primo atto della diatriba giudiziaria va al Municipio. I vecchi gestori dello stabilimento balneare comunale American beach si erano rivolti al Tar chiedendo la sospensione dell’affidamento del lido alla nuova aggiudicataria, la Costa park di Muravera, che ha appena terminato di montare la struttura. Richiesta respinta dai giudici amministrativi secondo i quali è preminente l’interesse generale di riaprire lo stabilimento in piena estate.

Il ricorso

La Bopix, gestita da Rita e Cristiano Piscedda, aveva presentato ricorso al Tar dopo che lo scorso 26 aprile gli uffici comunali avevano negato un’ulteriore proroga alla convenzione stipulata nel 2011 e individuato una nuova società concessionaria attraverso un affidamento diretto. La decisione del Tar di negare la richiesta della Bopix è legata al fatto che «è oramai imminente l’avvio delle attività da parte del nuovo gestore dello stabilimento balneare comunale» e che «quest’ultimo sta procedendo al montaggio delle strutture e degli impianti, la sospensiva sarebbe quindi inutile sia nei confronti del ricorrente sia degli utenti del servizio».

Roberto Murgia, avvocato che insieme al collega Matteo Comella rappresenta la Bopix, valuta di presentare appello e chiedere un risarcimento dei danni: «L’affidamento diretto del Comune al nuovo gestore non può essere considerato regolare: è emerso da due visure in Camera di commercio che la Costa park – nata nel 2019 – risulta inattiva sino allo scorso 18 luglio, quindi – contrariamente alla Bopix - non ha esperienza pregressa nella gestione di stabilimenti. Il provvedimento del Tar non presenta nessuna motivazione di diritto ma si basa solo sul fatto che appare inopportuno interrompere un servizio che starebbe per iniziare ma che alla data di oggi non è ancora iniziato».

Il Comune

Eugenio Lao, avvocato del Comune, sottolinea come la decisione del Tar di negare la sospensione evidenzia che gli uffici abbiano rispettato le procedure: «Il Tar ha riconosciuto che non esistevano ragioni d’urgenza né un minimo di fondatezza per intervenire sull’affidamento dello stabilimento a un nuovo gestore, riservandosi di entrare nel merito con più calma. Va ricordato che in passato la Bopix aveva già goduto di proroghe».

E per lo stabilimento balneare adesso si attende solo la riapertura.

