Il liceo magistrale “Croce” è donna 

L’istituto superiore per eccellenza delle donne. Con l’85% della popolazione scolastica al femminile, il Magistrale “Benedetto Croce” di Oristano può essere definito in questo modo. Una scuola molto frequentata con quasi mille alunni e un bacino di utenza ampio, considerato che gli studenti arrivano da tutti i paesi dell’Oristanese, anche in relazione all’offerta formativa proposta. Insomma, nella scuola arrivano in città da tutte le aree geografiche dell’interno. In tantissimi dal capoluogo e dall’hinterland, ma anche da Guilcier, Barigadu, Montiferru, Planargia, Terralbese e Marmilla.

I dati

Secondo i numeri forniti dal dirigente scolastico Salvatore Maresca, anche le nuove iscrizioni relative all’anno scolastico 2022-23 sono in linea con quelle dell’attuale. Nei 4 licei che costituiscono il complesso degli indirizzi di studio presenti, i nuovi alunni sono 189, a fronte di 965 studenti complessivi che saranno suddivisi in 47 classi. Il numero più consistente è quello del liceo delle scienze umane, dove alla prima classe sono iscritti 73 (3 classi), mentre il numero totale per tutto il quinquennio è di 349 alunni con 16 classi. Soltanto tre in meno (70) sono invece i neo iscritti al liceo linguistico, che può annoverare in tutto 337 alunni che andranno a formare anche in questo caso 16 classi. Il liceo scienze umane ma con l’opzione economico sociale ha 30 nuovi iscritti (2 classi), per complessivi 193 studenti e 10 classi. Ultimo per numero di iscritti, ma non certo per qualità e importanza, visto che rappresenta in indirizzo di nicchia, il liceo musicale che avrà 16 nuovi iscritti (1 classe), mentre 86 sono gli alunni frequentanti l’intero corso e divisi in 5 classi.

I punti di forza

Soddisfatto il dirigente Maresca, che ha visto negli anni la scuola crescere e consolidarsi nei tanti aspetti positivi, rendendola sempre interessante agli occhi dei ragazzi che devono scegliere il proprio futuro scolastico. «Il linguistico offre tra le varie opportunità il corso Esabac, ovvero la possibilità di conseguire il baccalaureat francese. Siamo solo 8 istituti in Sardegna - fa notare il dirigente - che possiamo offrire questa opportunità. Il musicale viene scelto invece da coloro che già studiano uno strumento e vogliono continuare al Conservatorio. Le scienze umane si incarnano nella tradizione del liceo socio psicopedagogico, mentre l’economico sociale ha un taglio storico-politico che ricalca come impostazione il liceo francese». E poi ci sono anche le attività esterne dei ragazzi. Ultima in ordine di tempo l’esibizione del coro e dell’orchestra alla manifestazione “Le voci della storia” promossa dalla Prefettura in occasione della Giornata dell’Unità nazionale.