Il liceo Fermi fa il pieno di iscritti 

Il liceo “Enrico Fermi” del capoluogo si conferma la scuola del momento. Quella che tutti vogliono e tutti cercano. Dalle parti di via Veneto l’impressione è che siano stati in grado di affrontare al meglio il terribile periodo della pandemia. Il Covid non ha dato scossoni, non ha intaccato il fascino di un liceo che si conferma quanto mai abbonato ai grandi numeri. Territorio alla mano, però, appare difficile lasciarsi andare a un eccessivo entusiasmo. Le nascite restano in calo, la dispersione scolastica è elevata e molte scuole sono costrette a chiudere per i pochi iscritti.

«Senza alcun dubbio è la scuola con il più alto rapporto alunni-classi di tutta la provincia - afferma Maria Luisa Ariu, segretaria territoriale della Cisl, già leader della Cisl scuola - penso che i numeri siano addirittura superiori perché si sono aggiunti molti alunni in arrivo dal liceo linguistico di via Ballero. Mi pare una situazione complessa, c’è uno sbilanciamento».

«Povera dirigente, mi chiedo proprio come faccia: gestire una scuola simile equivale ad amministrare un paese. Credo che la situazione sia sfuggita di mano». Il commento di una docente nuorese fotografa alla perfezione quei dati forniti dal ministero della Pubblica istruzione e che hanno dell’incredibile.

Al liceo scientifico di Nuoro l’anno scolastico inizia con circa 1500 studenti e 68 classi, cinque in più rispetto al 2020.

Numeri da record

«La sensazione è quella di essere davanti a una coperta troppo corta - prosegue Ariu - gli alunni restano sempre pochi, si registra solo un marcato sbilanciamento verso lo Scientifico di Nuoro. Questo fatto crea pure dei problemi logistici».

La dirigente

La dirigente dello Scientifico Maria Antonietta Ferrante puntualizza: «Al Fermi siamo in grado di affrontare questa situazione, la Provincia di Nuoro ci sta aiutando con dei nuovi locali. Siamo efficienti. Tuttavia, avevamo anche già pensato ai doppi turni, i genitori erano stati informati».

Aule in arrivo

Sono quelle del liceo linguistico Maria Immacolata di via Ballero, unica soluzione possibile per contenere tutti gli alunni del Fermi. Il Linguistico ha chiuso di recente e gli spazi che accoglievano gli studenti ora sono vuoti.

«Come Provincia, dopo un accordo con la Curia, abbiamo individuato dieci aule che saranno utilizzate dal liceo scientifico proprio nell’edificio di via Ballero - dichiara Costantino Tidu, commissario dell’ente con sede in piazza Italia - sono quasi pronte, a breve saranno consegnate». Tidu aggiunge: «La Provincia sta investendo parecchio sulle sue scuole, circa tre milioni di euro, ma la verità è che nell’immediato non siamo in grado di risolvere il problema del soprannumero di studenti. Credo che si debba mettere un limite, il dirigente scolastico dovrebbe programmare in base alla disponibilità di aule che ha».

Crescita al liceo Satta

Sebbene il liceo scientifico resti fuori classifica, a Nuoro si festeggia pure al liceo delle Scienze umane. L’indice di gradimento conforta. «Nella mia scuola gli iscritti sono 477, una trentina in più rispetto allo scorso anno - confessa la dirigente Carla Marchetti - abbiamo dovuto attivare due nuove classi. Probabilmente siamo stati premiati anche per i nostri corsi innovativi, come l’Economico-sociale. Adesso la nostra scuola è piena come un uovo, quindi non accetterò ulteriori iscrizioni».

