Il Lanusei vuole correre con l’Aprilia 

Torna a giocare dopo due settimane il Lanusei e lo fa in anticipo. I biancorossoverdi, ancora a caccia della prima vittoria in questa Serie D, oggi alle ore 15 saranno ospiti dell'Aprilia vice capolista al “Quinto Ricci”. La squadra allenata da Stefano Campolo non ha potuto disputare domenica scorsa il derby contro il Carbonia, complice il maltempo che ha reso impraticabile il campo di Ilbono. «Questo anticipo sarà sicuramente una gara impegnativa», fa notare il direttore generale del club ogliastrino Alessandro Asoni, «ma andiamo ad Aprilia per giocarcela a viso aperto. Siamo consapevoli della forza dell’avversario che incontreremo, ma cercheremo di dare il massimo mettendo in campo carattere e personalità».

Sosta utile

Lo stop inatteso ha permesso al Lanusei di utilizzare al meglio questa settimana per migliorare la condizione e avere la rosa quasi al completo. Nel gruppo partito ieri pomeriggio per il Lazio (stavolta in aereo, a differenza della trasferta con la Vis Artena dove il viaggio era stato fatto in nave) solo il centrocampista Alessandro Masia e il portiere Gabriele Benvenuti rimangono fra gli indisponibili, rientra il laterale Andrea Carta che a seguito di un infortunio non gioca dal 26 settembre contro la Torres. Proprio i rossoblù saranno il prossimo avversario mercoledì prossimo in Coppa Italia, in gara secca per i trentaduesimi di finale: per accordo fra le società c’è stata l’inversione di campo, si giocherà al “Vanni Sanna” in notturna alle ore 20.30. Il Lanusei si augura di poter fare il debutto stagionale al “Lixius”, dove sono ormai conclusi i lavori, domenica 7 novembre contro il Gladiator.

Per il Lanusei fare risultato ad Aprilia sarebbe una grande iniezione di fiducia, di cui il gruppo ha bisogno per svoltare. Il campionato non è partito nel migliore dei modi: due punti dai pareggi iniziali contro Arzachena (2-2) e Torres (0-0), poi tre sconfitte consecutive tutte per 1-0 prima del rinvio. Questo nonostante tante occasioni create, con un po' di sfortuna e la finalizzazione da sistemare.

I due soli gol fatti, entrambi alla prima giornata coi difensori centrali Alessio Lazazzera e Mattia Ravanelli, rendono il Lanusei il peggior attacco del girone, ma allo stesso tempo solo quattro squadre hanno preso meno delle cinque reti fin qui incassate. Si cerca di sbloccare il reparto offensivo, ancora a secco e con giocatori tutti nuovi.