Il Lanusei verso l’inferno 

Lanusei (4-3-3) : Sottoriva, Macrì, Pischedda, Di Lollo, Carubini, Manca, D’Alessandris (20’ st Masia), Petruccelli, Fernandez (48’ st Tozzo), Gaetani, Ciotoli. In panchina Benvenuti, Lazazzera, Loddo, Arras, Stochino, Sakho. Allenatore Biagioni.

Ostiamare (3-5-2) : Borrelli, Vagnoni (1’ st Rossi), Camara, Bianciardi (45’ st Sossai), Berardi, Orchi, Bertoldi, Sabelli, Marcheggiani, Lorusso (1’ st Franchi), Tirelli (39’ st Pellacani). In panchina Valori, Sbardella, Compagnone, Ippoliti, Perrotta. Allenatore Mastrodonato.

Arbitro : Nigro di Prato.

Reti : nel primo tempo, 25’ Gaetani, 29’ (r) Gaetani; nella ripresa, 1’ st Berardi, 49’ Franchi.

Note : espulso Sabelli, ammoniti Vagnoni, Carubini, Sottoriva. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 200.

Lanusei. La beffa è nella coda. All’ultimo soffio l’Ostiamare riacciuffa il Lanusei: al Lixius finisce 2-2 e per gli ogliastrini si aprono le porte dell’inferno. Vincere l’ultima a Cassino potrebbe non bastare per giocare il playout.

Mezz’ora di fuoco

Al 20’ Bertoldi con un diagonale d’esterno destro impegna Sottoriva che respinge con i pugni e attiva il contropiede del Lanusei, culminato con una conclusione (alta) di Fernandez. Poi al 25’ il Lanusei, fino a quel momento poco incisivo, inizia a fare la voce grossa. D’Alessandris imbecca Gaetani a due passi dalla linea di porta, al 10 non resta altro da fare che spingere la palla in rete per il vantaggio. La squadra di casa è un diesel che carbura soprattutto sull’asse D’Alessandris-Gaetani. Il primo prende palla sulla linea dell’area, all’altezza del vertice alto, il suo marcatore è ingenuo, lo tocca quando l’attaccante è spalle alla porta e l’arbitro concede rigore. È il 28’ e sul dischetto si presenta Gaetani: il sinistro a mezz’altezza spiazza Borrelli.

Carubini, al 39’, rischia di riaprire la gara deviando di testa un angolo di Lorusso. La palla sfiora il palo alla destra di Sottoriva, immobile. Il 5 si riscatta nell’azione successiva quando, di gran carriera, interrompe un contropiede minaccioso dei laziali.

La ripresa

L’inizio è shock: Berardi accorcia dopo 60 secondi con un guizzo che risolve il flipper davanti a Sottoriva. Gli ospiti insistono e al 3’ il sinistro di Tirelli, su punizione dal limite , impatta prima sulla traversa e poi, sulla ribattuta, sul coccodrillo (Manca). Il Lanusei dà l’im pressione di essere in difficoltà, quasi come se la squadra non fosse uscita dagli spogliatoi. Senza strafare e soprattutto con la complicità dei ragazzi di Biagioni i viola laziali si rendono pericolosi dalle parti di Sottoriva, facendo spazientire il pubblico di casa. Al 17’ Bertoldi affonda sulla corsia di destra, entra di prepotenza in area, calcia forte ma angola troppo e la palla si perde sul fondo. Il cambio (20’) tra D’Alessandris e Masia genera tensione in panchina, tanto che dopo qualche minuto Biagioni allontana il suo vice Giacalone. È la conferma che il termometro è alle stelle. Intanto l’Ostiamare continua a far paura e al 25’ Bertoldi scarica un fendente nello specchio e Sottoriva vola deviando la palla sul palo. Un minuto dopo follia di Sabelli: il capitano dell’Ostiamare entra duro sulla caviglia di Manca e l’arbitro gli sventola il rosso sotto il naso. Al primo di recupero Ciotoli si divora il 3-1. All’ultimo secondo la doccia gelata: Franchi, dall’interno dell’area, calcia un diagonale a mezz’altezza che buca Sottoriva.

