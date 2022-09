Il Lanusei si era illuso 

Ferrini 1

Lanusei 1

Ferrini (4-4-2) : Galasso (28’ st Daga); Cuccu, Bonu, Boi, Pisano; Atzei (28’ st Sigismondo), D’Agostino, Rostand (16’ st F. Argiolas), M. Argiolas; Camba, A. Usai. In panchina Cogoni, Mudu, Poma, Aresu, Piselli, Enardu. Allenatore Pinna.

Lanusei (4-2-3-1) : Manis; Piroddi, Peana, Bellu, Loddo; Caredda, Carboni; Rosi (40’ st Fernández), F. Usai (23’ st Novach), Arangino; Mainardi. In panchina Faraone, Prieto, Fanni, Giorgi, Meloni, Rotondo, Patrignani. Allenatore Masia.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel secondo tempo 3’ Mainardi, 31’ Camba.

Note : ammoniti A. Usai, Rostand, Boi, Peana, Pisano. Recupero 1’ pt-5’ st.

Un gol eccezionale da centrocampo di Marcos Mainardi non basta al Lanusei per tornare da Cagliari con i tre punti: la Ferrini reagisce e trova il pareggio a un quarto d’ora dal termine. Finisce 1-1 la sfida del Polese, con le due squadre che tornano a muovere la classifica dopo aver perso entrambe nel turno infrasettimanale. Nei cagliaritani ancora a segno Lorenzo Camba, che conferma il suo ottimo avvio di stagione a livello realizzativo.

La partita

Al 4’ rimessa laterale battuta in area, per la rovesciata di Camba che manda alto. Sempre dagli sviluppi di una palla messa dentro con le mani al 13’ la Ferrini si rende di nuovo pericolosa, con una respinta sulla quale Alberto Usai calcia fuori. Il Lanusei si fa vedere al 22’, un tiro di Carboni rasoterra da fuori che Galasso para senza problemi. I ritmi aumentano un po’ in chiusura di primo tempo, al 39’ Alberto Usai serve Matteo Argiolas che tocca vicino per Rostand, una deviazione sul suo tiro favorisce ancora Matteo Argiolas che manda a lato da ottima posizione. Tre minuti dopo angolo dalla destra, colpo di testa a botta sicura di Camba e palla alta di poco. In chiusura sinistro a lato di Carboni dopo un bel palleggio e, dall’altra parte, assist di Matteo Argiolas per Alberto Usai che non ci arriva di un soffio favorendo l’uscita bassa di Manis. Il Lanusei comincia meglio la ripresa: due minuti e, su palla messa in mezzo da sinistra da Loddo, sponda a favorire Mainardi il cui bel tiro con il destro è ben respinto da Galasso. È il preludio al vantaggio ogliastrino, una prodezza assoluta: nel cerchio di centrocampo, su rinvio di Manis, Rostand e Boi si ostacolano a vicenda e la palla arriva a Mainardi, che non ci pensa un attimo e calcia al volo di destro da cinquanta metri, scavalcando Galasso e trovando lo 0-1 con l’aiuto della traversa. Un gol strepitoso dell’argentino, che lascia increduli tutti. Reazione della Ferrini al 10’, con colpo di testa sul fondo di Camba dopo una bella giocata di Atzei. Poco dopo punizione respinta, Arangino ci prova di piatto ma non inquadra la porta. Nei padroni di casa entra Fabio Argiolas, subito pericoloso al 18’ con una punizione dai venti metri deviata in corner. Ancora Mainardi, al 25’, impegna Galasso con un diagonale al volo di destro che il portiere blocca. A un quarto d’ora la Ferrini riesce a segnare l’1-1: spunto di Sigismondo, appena entrato, a servire Alberto Usai che con una gran palla sul centro-destra pesca Camba, il cui destro a incrociare batte Manis fin lì buon protagonista del match. È il quarto gol in questa stagione per l’attaccante classe ‘99, un passato nelle giovanili del Cagliari. La squadra di Sebastiano Pinna prova nel finale a ribaltare il risultato: al 43’ un errore difensivo favorisce Fabio Argiolas che tira sull’esterno della rete.

