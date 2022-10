il Lanusei sa ancora vincere 

Lanusei 3

Villacidrese 1

Lanusei (4-3-1-2 ): Manis, Piroddi, Meloni, Carboni, Peana, Prieto, Mainardi (48’ st Giorgi), Caredda, Fernandez, Paulis (34’ st Novach), Arangino. In panchina Faraone, Loddo, Bellu, Usai, Rosi, Fanni. Allenatore Masia.

Villacidrese (4-4-2) : Quiriti, Pittau, Lussu (27’ st Medda), Caballero, Roset, Bruno, Muscas, Cirronis, Figus (11’ st Pinna), Lilliu, Palermo. In panchina Ardau, Piras, Cinus, Virdis, Aru, Zaccheddu, Labriola. Allenatore Mannu.

Arbitro : Rago di Moliterno.

Reti : 19’ Mainardi, 13’ st Palermo (r), 22’st e 46’ st Arangino.

Note : espulso Caballero; ammoniti Caredda, Carboni; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 300.

Lanusei. A digiuno di vittorie dal 4 settembre, il Lanusei riscopre il sapore dei tre punti. Al Lixius cade (3-1) la Villacidrese sotto i colpi di Riccardo Arangino, autore di una doppietta. Il Lanusei trova il vantaggio al 19’. Cross da destra di Fernandez per Arangino, sponda di testa per Mainardi che schiaccia in rete. Gli uomini di Masia in contropiede sfiorano il raddoppio: sul taglio da destra di Mainardi, Carboni non impatta a porta sguarnita. La Villacidrese s’appoggia in attacco a Palermo, ingabbiato ogni volta che tocca palla. Al 43’ il Lanusei segna di nuovo con Fernandez, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

La ripresa

Arangino (9’) ubriaca il suo marcatore e con un destro a effetto accarezza dal vertice dell’area piccola, ma la mira è da dimenticare. Gli ospiti, al 12’, provano con una punizione dalla tre quarti di Caballero che trova Palermo solo in area, ma l’aggancio è difettoso e Manis ha gioco facile. Subito dopo Palermo subisce fallo in area da Peana ed è rigore: dal dischetto l’attaccante argentino spiazza Manis per l’1-1. Il Lanusei ha una reazione di cuore e orgoglio e al 16’ ha l’occasione per il nuovo vantaggio, ma Arangino se la divora, da pochi passi, calciando alto sulla traversa. Però, al 22’, non sbaglia sulla verticalizzazione fulminea di Mainardi: il 20 è glaciale dall’altezza del dischetto. E due minuti dopo sfiora pure il 3-1. Ospiti in 10 al 32’: Caballero, già ammonito, commette fallo su Carboni e l’arbitro lo espelle. Al primo di recupero altra ripartenza d’assalto sull’out destro, taglio centrale di Fernandez per l’accorrente Arangino che, dal limite dell’area, trafigge Quiriti con un rasoterra infido.

