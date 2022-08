Il Lanusei fa già sul serio 

Lanusei 2

Carbonia 0

Lanusei (4-3-3) : Faraone, Peana, Piroddi, Paulis, Bellu, I. Prieto, Mainardi, Caredda, Fernandez, Usai (27’ st Patrignani), Bellomonte (6’ st Rotondo). In panchina Dessì, Giorgi, Rosi, Loddo, Meloni, Di Gennaro. Allenatore Masia.

Carbonia (3-5-2) : Idrissi, F. Mastino, Serra (20’ st Gungui), A. Mastino, Hundt, J. Prieto, Porcheddu, Casas, Mancini (20’ st Cocco), Cappelli, Muscas (27’ st Fidanza). In panchina Piras, Orrù, Pusceddu, Porcu, Santini, Fontana. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 6’ Caredda; nella ripresa, 14’ Usai.

Note : ammoniti Piroddi, Mancini, Peana, Caredda, A. Mastino. Recupero 1’ pt-4’ st.

Lanusei. Meglio di così il Lanusei non poteva cominciare. Nella prima del campionato d’Eccellenza la squadra di Mario Masia, che al Lixius ha mosso i primi passi da calciatore, vince 2-0 contro il Carbonia. Entrambe retrocesse dalla Serie D, le compagini offrono spettacolo al numeroso pubblico accorso per l’occasione. Federico Caredda, rientrato a Lanusei dopo un lungo peregrinare con le maglie di Barisardo, Tortolì e Idolo, arriva puntuale sul pallone che balla al vertice alto dell’area piccola. Con lo stile di un rapace, il centrocampista con la 8 sulle spalle bagna il ritorno a casa con un tap-in vincente. Al 15’ e al 17’ Casas spaventa il Lanusei. È soprattutto nella seconda occasione che accarezza la gioia del gol, ma la sua acrobazia si spegne sul fondo d’un soffio. Il Lanusei controlla gli assalti ospiti, che si rifanno minacciosi a 600 secondi dall’intervallo ancora con l’attaccante andaluso che calcia dritto per dritto verso la porta di Faraone, in totale controllo.

La ripresa

Il Lanusei dà la sensazione di poter regolare le (timide) scorribande degli attaccanti ospiti. Al 6’ Masia sostituisce Bellomonte con Rotondo. È proprio dal piede del neo entrato che parte l’assist per Usai. Il 10 di Teti irrompe sul secondo palo e, nonostante lo scudo di un avversario, soffia sullo spiovente aereo regalando il raddoppio ai suoi. Il 2-0 non scuote il Carbonia, che ha un primo sussulto al 34’ con la conclusione di Fabio Mastino, al culmine di un’azione manovrata condotta in gran parte da Porcheddu, faro del centrocampo biancoblù. Sempre il 2 ospite, quando il cronometro segna 36, calcia una punizione da 25 metri con risultato nefasto. Complice il caldo e i carichi di preparazione, il Lanusei allenta la corsa concedendo agli ospiti più campo. Jesus Prieto (41’) sbaglia l’uscita bassa, Mainardi gli soffia la palla, s’invola verso la porta e da pochi metri scarica un esterno destro forte e angolato con Idrissi che si supera nella respinta, ancora sui piedi di Mainardi che ribatte a rete trovando stavolta un difensore a fare da sentinella.

