Il Lanusei era in vacanza 

Lanusei 2

NOLA 4

Lanusei (4-3-3) : La Gorga, Sylla (29’ st Sinato), Marini, Mancini (27’ st Pennetta), Bonu, Callegari, Varela (1’ st Virdis), Arvia (40’ st Mazzei), Attili, Floris, Toracchio (1’ st Carta). In panchina Paolini, Lazzazera, Cabiddu, Raimo. Allenatore Greco.

Nola (4-3-1-2) : Torino, Baratto, Angeletti, Caliendo (40’ st Coppola), Russo, P. Esposito, Alvino (31’ st Rizzo), Acampora (39’ st Sellitti), G. Esposito (20’ st Sannia), Gassama (34’ st Corbisiero), D’Angelo. In panchina Fasan, Pantano. Allenatore Fasano.

Arbitro : Nigro di Brindisi.

Reti : 15’ pt e 21’ pt Esposito (N), 16’ st e 33’ st Gassama (N), 27’ st Sylla (L), 47’ st Virdis (L).

Note : recupero 1’ pt-4’ st. Espulsi La Gorga e Floris.

Arzana. Non si chiude in bellezza la stagione del Lanusei, già salvo. Gli ogliastrini cadono sotto i colpi del Nola, che ne segna 4 davanti ai tifosi tesserati di nuovo sugli spalti dalla scorsa domenica. I campani tentano il tutto per tutto per salvarsi, ma la vittoria non è servita: la Torres, passando a Muravera, ha sancito la loro retrocessione.

La sfida

Varela sprinta già al 1’ sulla sua fascia e sembra subito mettere in chiaro le cose, impegnando Torino senza successo, imitato un minuto dopo da Mancini che impegna il portiere campano che blocca a terra.Al 10’ Attili tenta di sorprendere Torino che para in due tempi. Al 15’ gol del Nola: G. Esposito ribadisce in rete la corta respinta di La Gorga sul tiro di D’Angelo dalla sinistra. Il raddoppio poco dopo: prima Baratto fa fare gli straordinari a La Gorga con uno spiovente da fuori area che sfiora la traversa, poi Esposito sigla la sua personale doppietta con una rete fotocopia della prima, insaccando dopo il tiro respinto dal portiere ogliastrino su Gassama. Si rivede il Lanusei con Toracchio che incrocia il destro ma non inquadra lo specchio. Anche Bonu al 26’ ci prova da fuori area, seguito di nuovo da Toracchio al 33’, ben servito, che liscia davanti a Torino. Nella ripresa Varela si infortuna ed entra Virdis, poi entra Carta. Ma è il Nola, nonostante il vantaggio della Torres a Muravera, a segnare ancora: al 16’ con Gassama dai 25 metri. Al 23’ cross per Attili che manda di poco alto, ma dal corner a seguire è bravo Sylla a trovare l’incornata perfetta e accorciare le distanze. Non molla il Nola, che di rimessa segna il 4 a 1 con Gassama che fa il tunnel a Sinato, entrato al posto di Sylla, dopo il rosso a La Gorga per fallo da ultimo uomo su Esposito. Nel finale viene espulso Floris e Virdis realizza il gol del 2-4 per il Lanusei. A fine gara non ha parlato né Greco né la società.

RIPRODUZIONE RISERVATA

7

Gli anni

consecutivi di permanenza in Serie D del Lanusei con la stagione 2021/ 2022

12

I gol

del capocannoniere del Lanusei

Varela

47

I punti

con cui chiude la classifica il Lanusei (83 è il record con Gardini,

stagione 2017/ 2018)