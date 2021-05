Il Lanusei cade in casa 

Lanusei 0

Latte Dolce 2

Lanusei (4-3-1-2 ) : La Gorga, Sylla, Marini, Mancini, Bonu, Callegari, Varela, Arvia, Attili (26’ st Raimo), Floris (44’ st Virdis), Manca. In panchina Sinato, Paolini, Lazzazera, Carta, Toracchio, Mazzei, Pennetta. Allenatore Greco.

Latte Dolce (4-3-3) : Urbietis, Pertica, Tuccio, Patacchiola, Antonelli, Bianchi, Gianni (38’ st Scanu), Pisanu, Kone (Marcangeli 40’ st), Grassi, Scotto (42’ st Palmas). In panchina Garau, Piredda, Gadau, Piga, Calì, Pulina. Allenatore Fossati.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Reti : nel secondo tempo 8’ Scotto (r), 35’ Pertica.

Note : ammoniti Bianchi, Scotto, Pisano, Mancini; angoli 4 a 2 per il Latte Dolce ; recupero 0’ – 4’.

Lanusei. Si trasforma nel racconto di una vittoria per il Latte Dolce quella che sembrava la cronaca di un pareggio annunciato tra le due sarde, fuori dalle zone basse della classifica e senza più tanto da chiedere al campionato. I 3 punti servono più agli ospiti, più sotto in classifica e più motivati del Lanusei, in campo senza verve.

Primo tempo

Ritmi blandi per tutta la prima parte, col caldo protagonista dal primo minuto. E’ già il 13’ quando Varela si rende pericolo, affacciandosi nell’area avversaria dalla fascia destra e servendo Attili il cui tiro si spegne nelle maglie esterne della rete. Al 28’ Konè mette una palla filtrante per Scotto, ma Mancini anticipa scongiurando il pericolo; 3 minuti più tardi sempre Konè lanciato a rete si scontra con La Gorga in uscita. Al 34’ Scotto tenta il colpaccio con un tiro da fuori, alto sopra la traversa. L’ultima azione è del Lanusei, con Varela che, dopo un’incursione sulla destra, lascia andare un diagonale di poco a lato.

Ripresa

Formazioni invariate. Al 4’ Manca si ritrova smarcato in area ma perde il tempo e l’azione si spegne sul fondo. Al 8’ l’episodio che sblocca la gara: Mancini atterra Bianchi in area, per l’arbitro è rigore più ammonizione. Scotto dal dischetto spiazza La Gorga. Sprazzi di timida reazione per gli ogliastrini, ma al 17’ è sempre Sassari a creare scompiglio con Konè, fra i più propositivi, che pesca in area lo smarcato Grassi (2003) che gira al volo impegnando La Gorga. Ancora Manca al 28’ prova a pareggiare con un bel colpo di tacco, ma la palla termina fuori. Ancora il Lanusei con Callegari al 34’ cerca il gol con un potente tiro dalla lunetta su cui Urbietis si esalta con una mano, sventando il pareggio. Il raddoppio ospite arriva con Pertica, fuoriquota che si invola a destra e, saltato La Gorga che sbaglia il tempo d’uscita, lascia andare il destro con la palla che rotola indisturbata per tutta l’area fino alla rete.

“

A nome di tutta la squadra e tutta la società voglio manifestare la nostra vicinanza alla famiglia del ragazzo ucciso perché è una tragedia che ha colpito tutto il territorio e che non dovrà succedere più

Alfonso Greco