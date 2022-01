Il ladro nascosto in chiesa  

Si è nascosto all’interno della chiesa, dopo la messa serale dell’Epifania. Quando il portone di viale Trieste si è chiuso, è entrato in azione: ha scassinato e danneggiato le cassette delle offerte, rubando quanto c’era dentro. Poi è riuscito a uscire, fuggendo. L’azione di un ladruncolo – anche se ad agire potrebbero essere state due persone – ha scosso non poco la parrocchia di Nostra Signora del Carmine: subito dopo il furto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e cercare di risalire al responsabile (o ai responsabili).

Bottino e danni

Probabilmente nelle sei cassette per le offerte, anche con candele, non c’erano molti soldi: alcune decine di euro probabilmente. I danni invece superano i 400 euro. Ma è l’azione che preoccupa la comunità parrocchiale affidata ai padri carmelitani. Perché chi ha rubato e violato la chiesa è qualcuno che conosceva bene le abitudini di chi celebrava la messa, e probabilmente ha studiato come intrufolarsi e nascondersi per poter mettere le mani sulle offerte. Il tutto è accaduto dopo la celebrazione serale del 6 gennaio. Il sacerdote, dopo la messa, ha verificato che la chiesa fosse vuota ed è uscito. All’interno invece c'era qualcuno. Una persona, forse due (sono in corso le indagini per capire quanti siano i ladri), è riuscita a nascondersi per bene. E ha agito.

L’allarme

Una volta solo ha scassinato e danneggiato sei postazioni per le offerte, prendendo quanto c’era dentro. Non avrebbe preso altro, come poi risultato dalla verifica del parroco, padre Giuseppe Basile, e degli altri carmelitani. Ci si è preoccupati che il ladro avesse portato via qualche oggetto di grande valore votivo, ma oltre alle cassette danneggiate, non sembrerebbe mancare nulla. Il malvivente è riuscito poi ad uscire dalla chiesa, sparendo nel nulla. Poco dopo ci si è accorti di quanto accaduto ed è scattato l’allarme con la chiamata al 112. Sono prontamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia: in attesa che venisse formalizzata la denuncia da parte del parroco, sono iniziate le ricerche. E ci si è già attivati per recuperare le immagini delle telecamere presenti nella zona, nella speranza che i ladri siano stati ripresi.