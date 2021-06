Il jazz di Francesca Corrias  nutre il sardo di “De Diora”  

Alcuni ricordi hanno un profumo particolare, un’eco a cui è difficile resistere. Un’eco che chiama sorniona, si presenta alla porta in maniera inaspettata, a cui non si può far altro che dare ascolto e, talvolta, pure retta. Francesca Corrias, tra le voci più autorevoli del jazz nostrano, al passato che le si è presentato davanti ha risposto con garbo, decidendo di farlo accomodare per una chiacchierata. Il frutto di questo buffo e inatteso incontro? Un disco intitolato “De Diora” interamente in sardo campidanese e musicato dal quartetto dei Sunflower, in uscita a luglio per l’etichetta “S’ArdMusic”, anticipato dal singolo “Pepina”.

Omaggio alla nonna

La scelta del singolo si carica di un valore affettivo notevole. «Il brano è un tributo a mia nonna Giuseppina Pau che affettuosamente chiamavano tutti Pepina», racconta Francesca Corrias. «Lei mi ha sempre parlato in sardo, mai in italiano. Io capivo tutto ciò che mi diceva anche se non trovavo le parole per risponderle con la stessa lingua. Era pittoresco vederci comunicare con due registri comunicativi differenti ma, in realtà, capaci di andare oltre ogni apparente barriera». In Pepina ogni elemento sa di Sardegna: le atmosfere ricordano quelle del vento che sradica i cespugli facendoli vorticare nei vicoli deserti, delle abbuffate nelle gite d’infanzia e dei racconti pronunciati con voce profonda e intrigante.

Presente e futuro

Pepina ha un suono moderno e fresco perché capace di conciliare ciò che è stato con ciò che sarà. Un connubio raro, specialmente in questi tempi privi di identità e direzione. «Il richiamo al passato è un qualcosa di voluto fortemente», aggiunge con fierezza. «Reputo che scrivere del passato sia sempre un qualcosa di positivo per quanto non semplice e a tratti doloroso. Ma è proprio in questa tristezza che è contenuto il nucleo della felicità». Il disco si intitola “De Diora” che significa “Da tanto tempo” e proprio il tempo è il fulcro attorno a cui ruotano i dieci brani del progetto che arriva a distanza di due lustri da “Frattale”. «La traccia che dà il titolo all’album», sottolinea, «è dedicata alla mia migliore amica d’infanzia Veronica, che non vedo da parecchio e che attualmente vive in Francia. Il tempo è il leitmotiv del disco, la guida che mi ha accompagnato nella stesura delle canzoni». Non mancano le collaborazioni che arricchiscono un progetto dal sapore antico: la scrittrice Maria Gabriella Ledda con la sua conoscenza della lingua sarda, gli archi di Silvano Lobina, il sax di Marco Argiolas, le chitarre ruggenti di Luca Faraone e Massimo Ferra, la tromba di Matteo Sedda, il violoncello di Gianluca Pischedda e il violino di Olesya Emeluanenko.

Lontananza

«Suoneremo al “Cala Gonone Jazz”, al “Sulki Festival” di Sant’Antioco e altre date si aggiungeranno», conclude. «De Diora è il frutto della pandemia e della lontananza ma i lati positivi sono molteplici: ho potuto riscoprire il valore delle quiete e della calma, riassaporando la lentezza e rendendomi conto di quanto sia importante». Una lentezza preziosa da custodire e trattare con cura per poter sognare ancora.