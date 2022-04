Il gusto dell’antico torna in vetrina 

«Èun processo di auto-selezione», aggiunge Spanu con sfumature d’alchimista millenniai. «I ceppi dei batteri cooperano con quelli dei lieviti, si adattano, riciclano magari il prodotto di scarto e ci si rafforzano». Come fa l’uomo nel ricambio delle proprie cellule morte, sottolinea, allontanando l’immagine grottesca del suo lievito madre ultracentenario composto da lieviti «col bastone». Anzi è un lievito «guerriero», come nel caso del pane nato da farina integrale, ricco di un acido fitico capace di «bloccare l’assorbimento di vitamine e sali minerali» e che il magico composto «distrugge aumentando il valore del nutriente».

Pasticcere dal 2009 con la pasta madre d’inizio ‘900. Il 37enne Antonello Spanu, co-titolare del bar 1986 in viale Adua, possiede pure l’oro della sua cucina, l’impasto di farina e acqua donatogli dalla maestra Vanna Manca, a sua volta omaggiata da un lontano mentore piemontese, e così via, a ritroso, di lieviti e batteri ereditati.

Pasticcere dal 2009 con la pasta madre d’inizio ‘900. Il 37enne Antonello Spanu, co-titolare del bar 1986 in viale Adua, possiede pure l’oro della sua cucina, l’impasto di farina e acqua donatogli dalla maestra Vanna Manca, a sua volta omaggiata da un lontano mentore piemontese, e così via, a ritroso, di lieviti e batteri ereditati.

Impasti longevi

Una catena di trasmissione intersecolare di “un organismo simbiotico”, spiega Spanu, nato a Ossi, diplomato all’Alberghiero , «che l’artigiano porta avanti nel tempo dandogli sempre da mangiare e bere». Materia prima esigente, come un eterno, affamato bambino, la pasta acida stringe a sé il suo temporaneo creatore, e l’ambiente da cui si rigenera e arricchisce, nell’abbraccio di chi vuole sopravvivere. E fermentare, conferendo a pani e paste – lungo le estese linee di dolce e salato – l’aroma inconfondibile, la digeribilità, il surplus nutrizionale che nascono da lievitazioni protratte.

«Èun processo di auto-selezione», aggiunge Spanu con sfumature d’alchimista millenniai. «I ceppi dei batteri cooperano con quelli dei lieviti, si adattano, riciclano magari il prodotto di scarto e ci si rafforzano». Come fa l’uomo nel ricambio delle proprie cellule morte, sottolinea, allontanando l’immagine grottesca del suo lievito madre ultracentenario composto da lieviti «col bastone». Anzi è un lievito «guerriero», come nel caso del pane nato da farina integrale, ricco di un acido fitico capace di «bloccare l’assorbimento di vitamine e sali minerali» e che il magico composto «distrugge aumentando il valore del nutriente».

Le sperimentazioni

E qui s’allunga l’ombra di un mondo che nasconde, dietro a un fragrante cornetto, ecosistemi ultratecnici, guerre stellari di enzimi, amidi, acidi: «Per riassumere posso dire che uso due paste madri, una per i grandi lievitati come le colombe e i panettoni, e l’altra, per la panificazione, con la cottura liquida e il grano duro». A cui aggiungere la sperimentazione: «Combino gli elementi, li faccio nascere e vedo come si comportano». Tutti ingredienti sardi a esclusione delle uova (corse) che per Antonello, vegano dal 2010, creano qualche problema: «Le uso ma è un compromesso. Di sicuro da noi mai entrerà lo strutto». Tra imperativi animalisti e ricerca del buono, Spanu punta all’equilibrio tanto quanto il suo lievito madre del XIX secolo: «Non ho inventato nulla. In Sardegna, un tempo, si faceva già così. Da noi il futuro è il passato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata