Il Guspini vince: è terzo 

Guspini 4

Porto Rotondo 3

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Ibba, Mudu (24’ st B. Floris), Uccheddu, Laconi, Piras (4’ st Montesuelli), Demurtas, Colacino (9’ st Vinci), Fadda, Fantasia (11’ st L. Floris), Caddeo. In panchina Mameli, Uliana, Sirigu, Idili, Suella. Allenatore Murru.

Porto Rotondo (4-4-2) : F. Deiana, Seddaiu (1’ st Bassu), Luciano, Bruno, Muzzo, D. Deiana (1’ st D’Auria), Bulla (35’ st Fresu), Muroni, Fiori (6’ st Saggia), Pala (29’ st Romanelli), Ruzzittu. In panchina Melis, Vitiello, Scanu. Allenatore Marini.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 6’ Bulla, 11’ e 12’ Caddeo, 26’ Mudu, 36’ Colacino, 44’ Luciano; nella ripresa, 5’ Ruzzittu.

Note : ammoniti Muzzu, Fadda, Montesuelli. Recupero 2’ pt-5’ st.

Guspini. Si chiude con la vittoria del Guspini per 4-3 sul Porto Rotondo il campionato di Eccellenza di questa stagione. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, sotto il sole e il caldo dello stadio comunale di Guspini si è giocata l’ultima partita della stagione che visto prevalere la squadra di Giampaolo Murru grazie alla doppietta di Caddeo e i gol di Mudu e Colacino.

Primo tempo pirotecnico

Il Porto Rotondo sblocca il match già nei primi minuti, quando al 6’ Bulla parte sul filo del fuorigioco e in contropiede infila Fortuna per l’1-0 ospite.

La risposta immediata del Guspini arriva al 10’ con un gran gol di Caddeo direttamente su calcio di punizione. Il capitano dei padroni di casa ribalta il risultato al 12’ al termine di un contropiede finalizzato nel migliore dei modi. Al 13’ il Porto Rotondo sfiora il nuovo pareggio con la traversa colpita da Pala. Al 26’ il 3-1 del Guspini col cross di Ibba per il colpo di testa di Mudu in una classica azione da esterno a esterno. Al 36’ il poker lo completa Colacino al termine di una bella azione personale. Un minuto dopo ci riprova Bulla ancora in contropiede, ma Fortuna questa volta riesce a neutralizzarlo.

Al 44’ il Porto Rotondo riesce ad accorciare su calcio d’angolo con Luciano che risolve la mischia in area e manda le squadre negli spogliatoi sul 4-2.

La ripresa

Il Porto Rotondo segna ancora nei primi minuti del secondo tempo con una bella conclusione di Ruzzittu da posizione defilata. La rimonta gallurese non si completa nella ripresa nonostante i tentativi della squadra di Marini. Caddeo cerca la tripletta per il Guspini, mentre Romanelli non sfrutta l’errore in disimpegno della difesa di casa calciando alto da buona posizione. Nel finale non arrivano altre occasioni per cambiare il risultato. Vince il Guspini che chiude così al terzo posto in classifica la sua stagione, una delle più significative dell’ultimo decennio nonostante le incertezze legate al Covid.

Dopo il gol subito i ragazzi sono stati bravi a rimettersi bene in campo

G. Paolo

Murru