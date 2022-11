Cortoghiana 0

Guspini 1

Cortoghiana (4-4-2): Galizia, Cuccu, Bove, Binozzi, Pinna, Scardanzan, Marreddu, Giganti (35’ st Gallus), Ardau, Fenu (35’ st Pau), Muscas. In panchina Mei, Saiu, Peddis, Pintus. Allenatore Piras.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Piras, Caferri, Angiargia, Saias, Serci (20’ st Congiu), Cordeddu, Angheleddu, Fadda, Frau, Alvarez (45’ st Unida). In panchina Melis, Zucca, Olla, Cannella. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nella ripresa 40’ Congiu.

Note : espulso l’allenatore Piras; ammoniti Angheleddu, Cuccu, Marreddu; angoli 4-3 per il Guspini; recupero 1’pt-6’st.

Carbonia. Si spegne a cinque minuti dalla fine la speranza dell’Atletico di Cortoghiana di strappare un pari, sino a quel momento legittimo, contro la corazzata Guspini-Terralba. E ironia della sorte, a punire i sulcitani è stato un sulcitano, Congiu, entrato nella ripresa e capace di farsi trovare pronto all’occorrenza. La gara è stata condizionata in modo pesante dal vento.

Primo tempo

Arido ma caratterizzato da una grossa palla gol per il Cortoghiana: bomba di Muscas da 30 metri che Fortuna disinnesca da campione.

Ripresa

Galizia, migliore in campo, sbroglia una situazione pericolosa in area piccola al 10’ e al 29’ è molto reattivo su Cordeddu. In precedenza occasione per l’Atletico di Cortoghiana: diagonale di Marreddu a fil di palo e sul corner successivo Binozzi da distanza ravvicinata non impegna Fortuna. L’incornata di Frau quasi regala il vantaggio agli ospiti ma il gol che spezza l’equilibrio arriva al 40’: palla filtrante (ma su un’azione forse viziata da fallo di mano di Alvarez), la difesa si perde Congiu e tiro vincente rasoterra. Arbitro severo col tecnico del Cortoghiana Piras, espulso per proteste. Pochi minuti dopo Galizia nega a Congiu il gol del raddoppio.

