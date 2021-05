Il gruppo Mazzella acquista 240 ettari in collina a Capo Boi 

Cambia proprietà e torna in Sardegna buona parte del promontorio nei pressi della costa di Capo Boi. La società dell'imprenditore turistico Giorgio Mazzella, già proprietaria dell'hotel che prende il nome proprio dalla zona, ha acquistato due chilometri di costa, oltre 240 ettari di terreni e colline che si estendono alle spalle all'albergo affacciato sul mare cristallino di Villasimius. L'intenzione è quella di realizzare percorsi per le passeggiate, ma anche per il trekking, per il fitness e punti d’osservazione per il bird watching destinati gli ospiti del resort. Ma su una piccola parte di quel vasto promontorio, un ettaro e mezzo che ospitava l’ex cava di granito di Cani Prandiu, è in corso una battaglia legale a suon di diffide tra avvocati. Da una parte la società proprietaria dell’Hotel Capo Boi e ora anche del promontorio, la Alisa srl, dall’altra Giuseppe e Claudio Marini, padre e figlio, ex titolari della cava e ora, tra le loro varie attività, anche allevatori. La prima intima di lasciare i terreni e bonificarli, i secondi non ci pensano minimamente ad andarsene perché li ritengono usucapiti.

L’acquisto

Il 10 settembre dello scorso anno, davanti al notaio Gianluigi Cornaglia di Tortolì, la società Vierblatt Anstalt, con sede nel Liechtenstein, ha venduto 33 appezzamenti alla Alisa srl. Si tratta di una parte di promontorio in località Piscadeddus, a ridosso della provinciale 17, che confina da un lato col demanio marittimo e dall’altra con l'area su cui sorge l’hotel. Dal maggio 2016, l’albergo è gestito dalla Falkensteiner Hotel Italy srl, ma la società di Giorgio Mazzella vorrebbe creare un’oasi naturale al servizio dell’hotel. A dominare quel panorama, però, c’è l’ex cava di granito, la cui licenza all’estrazione venne revocata dall’assessorato regionale all’Industria nell'aprile 2014. L’intenzione, a quanto pare, è offrire agli ospiti dell’albergo dei percorsi salute e dei punti per l’osservazione degli animali, in mezzo alla natura e con uno dei panorami più belli del Sud Sardegna.

Il braccio di ferro

La società di Mazzella, attraverso l’avvocato Paolo Demuro, ha diffidato agli ex titolari della cava di bonificare e ripristinare quell’ettaro e mezzo di promontorio, come aveva già a suo tempo intimato la Regione quando ha fatto interrompere l’attività estrattiva. Per tutta risposta, Giuseppe e Claudio Marini (assistiti dall'avvocato Antonio Incerpi) sostengono di aver usucapito quell’area perché l'hanno posseduta ininterrottamente da quasi quarant’anni. Il braccio di ferro va avanti da qualche settimana, con la società Alisa che già ipotizza danni per non meno di 400 mila euro e sollecita la rimozione delle vecchie macchine industriali, di rifiuti e di alcuni fabbricati precari ritenuti abusivi. Dall’altra, i due Marini (che ora sul promontorio custodiscono degli animali) ritengono nulli i contratti d’acquisto di quelle aree, poiché gravate da usi civici e contestano la legittimità dell’originario passaggio di proprietà dal Comune di Villasimius alla Vierblatt Anstalt.

La Alisa srl ha confermato un contratto di comodato gratuito agli allevatori Alessandro Luigi e Massimo Cogoni già sottoscritto nel 2015 con la Vierblatt Anstalt. Potranno, dunque, continuare a sfruttare i terreni per i propri animali. Tutti i cittadini di Villasimius, invece, avranno gli stessi diritti nei terreni gravati da usi civici.