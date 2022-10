Il gruppo folk a caccia di reclute 

Dal 1976 porta in giro per la Sardegna, e non solo, le tradizioni e il folklore di Lanusei. L’associazione Cultura e folklore da decenni mantiene vive le tradizioni, gli usi e i costumi isolani, grazie a un dialogo continuo con gli anziani del paese, con cui si confronta perché l’immagine da mostrare al mondo sia quella originale e autentica. Infatti è a loro che l’associazione si rivolge per documentarsi, capire se un abito, un accessorio, un dettaglio sia o meno fedele ai canoni de su connottu.

Tour estivo

L’estate appena conclusa è stata il simbolo di un nuovo inizio, dopo gli anni del Covid. Gli ambasciatori in costume hanno chiuso la stagione a Gesturi, dopo aver toccato Villagrande, Isili, Sant’Antioco. Con le esibizioni di rito negli appuntamenti che contano a Lanusei. Ora si riparte guardando all'anno prossimo.

La presidentessa

Daniela Aresu, 46 anni, impiegata, dal 2018 alla guida dell’associazione insieme a un direttivo quasi tutto al femminile (Claudia Mulas, Sara Cucca e Luca Piras), racconta: «Le persone non hanno mai perso l’interesse per il ballo e per il folklore, lo si percepisce dall’entusiasmo durante le manifestazioni. Il gruppo folk è di tutto il paese e vorremmo che sempre più persone si avvicinino, perché lo scopo è portare avanti le tradizioni. È bello portare il nostro paese in giro per l’Isola e che anche Lanusei possa contare su un nutrito gruppo, che riesce ad appassionare e coinvolgere».