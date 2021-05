Il Grande Fratello ha cinque occhi in più 

Nuovi occhi elettronici puntati sulla città. Con 15 mila euro la polizia locale approva il progetto degli interventi complementari con cui allarga i confini del sistema di videosorveglianza fresco di installazione grazie a un investimento di 150 mila euro. L’ente potenzia l’alimentazione della corrente elettrica delle telecamere per la lettura delle targhe ma, soprattutto, provvede a montare 5 telecamere in più rispetto alle 33 montate lo scorso inverno: una in via Monsignor Virgilio, angolo via Marmilla, una in viale Europa, all’altezza dell’ingresso del parco La Sughereta, una nella rotonda di via Ginevra e due nella sede della polizia locale, in via Monsignor Carchero.

La novità

Con 15 mila euro la polizia locale ha potenziato il sistema di videosorveglianza nuovo di zecca. L’iniziativa complementare non è solo l’incremento di unità nel circuito di sicurezza, ma ha la finalità di rendere più solido e robusto l’intero pacchetto. A febbraio sono state montate 33 telecamere, di cui 4 con capacità di lettura targa, per il monitoraggio completo dei punti sensibili del territorio.

Sono sorvegliati gli accessi nord, sud e ovest alla cittadina, l’ingresso del porto di Arbatax, le vie principali, il Municipio, le strutture comunali, le scuole e il campo sportivo. Alla luce delle nuove installazioni la cittadina è più protetta, con una telecamera ogni 290 abitanti, quasi un chilometro quadrato di territorio per ciascun obiettivo.

Il Comune

Nei mesi scorsi il progetto, curato dalla polizia locale, ha ottenuto il bollino di qualità dalla Prefettura di Nuoro che ha supportato le attività di stesura sotto il profilo della conformità alla norma e alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L’accensione degli occhi elettronici è avvenuta a febbraio. La svolta si è fatta attendere oltre sei anni.

Il Comune ha illustrato il potenziamento del nuovo sistema, chiarendo le motivazione della fase complementare. Il nuovo impianto di videosorveglianza e rilevamento targhe è stato progettato con l’obiettivo di garantire un adeguato controllo del territorio e migliorare la sicurezza dei cittadini. A causa dell’esiguità dei fondi a disposizione e della estensione della cittadina, nel progetto principale si era stati costretti a rinunciare alla protezione di alcuni importanti punti strategici. Ora si è potuto rimediare.

