Il granchio blu fa pace con i pescatori 

Pace fatta con sua maestà il granchio blu: è un nemico dell’attrezzatura da pesca, soprattutto delle reti che danneggia con facilità, ma sta diventando richiestissimo da ristoratori e buongustai e così, in questo periodo di magra, la sua presenza è vista di buon occhio da tutti.

In laguna

Soprattutto per i pescatori della laguna di Sant’Antioco che devono barcamenarsi tra caro benzina e limitazioni all’attività di pesca, il granchio blu potrebbe diventare un alleato. «L’ho assaggiato diverse volte e devo dire che è buonissimo - dice Mauro Pintus, pescatore – lo pescano i colleghi che si dedicano alla pesca in laguna». Pesca quasi a “miglia zero” e il prezzo è ancora simile a quello del granchio rosso locale perché si tratta di un prodotto ancora poco conosciuto dal consumatore. «Capita spesso di prenderlo - dice Angelo Farci, pescatore - è rognoso perché danneggia le attrezzature da pesca, è in grado di aggrovigliare le reti se non addirittura di romperle. La differenza, a parte il colore e le dimensioni, la fanno le chele, che sono come enormi tenaglie». Gli fa da eco il fratello: « Il sugo di granchio blu è ottimo – dice Fernando Farci (i due sono compagni di pesca noti in città come “i fratelli Toscano”) - ma soprattutto piace la polpa che, oltre a essere gustosa, è anche abbondante».

A tavola

Da un po di tempo, il granchio blu che in alcune parti del mondo è quotato a 150 euro al chilo, sta facendo la sua comparsa nelle tavole dei sulcitani e anche diversi chef stanno cominciando a sperimentarlo su richiesta dei clienti che ne hanno sentito parlare. «Per adesso è un piatto che riservo a me stesso e agli amici. - dice Lo chef Achille Pinna del ristorante che porta il suo nome - Girando per il mondo è da tempo che ne ho apprezzato le qualità: lo gustavo soprattutto in Thailandia. Da qualche anno qualche amico pescatore me lo ha portato. Apprezzo soprattutto la polpa dolcissima, la sua unicità, la sua particolarità, anche se di certo non è paragonabile ad altri prodotti, ancora meno ad altri crostacei nostrani». Sugo e brodo di mare, per poter essere apprezzato deve necessariamente vedere il coinvolgimento del granchio e le caratteristiche di quello blu, cominciano a dare ottimi risultati. «È un prodotto molto interessante - dice Nicola Vacca del ristorante “Il magazzino dello spirito” - ho avuto modo di registrare l’apprezzamento da parte dei miei clienti per tutti i modi in cui l’ho proposto. Come antipasto alla catalana o semplicemente bollito e condito con olio e limone, prezzemolo e aglio. Ho fatto anche la fregula utilizzando il granchio blu e il risultato è stato ottimo».