Il gran rifiuto del cardinale 

Monaco. La Chiesa cattolica è arrivata «a un punto morto». È la considerazione choc del cardinale tedesco Reinhard Marx che ha offerto le sue dimissioni al Papa da arcivescovo di Monaco. «Il cuore della questione è assumere una corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali commessi da responsabili della chiesa nei decenni passati», spiega lo stesso cardinale che, d'accordo con il Pontefice, ha diffuso la lettera di dimissioni in cui spiega le decisioni dell'inatteso gesto.

Un terremoto

Un vero e proprio terremoto per la Chiesa tedesca. Ma non solo. Marx fa presente che ci sono responsabilità ampie che qualcuno deve assumersi nella Chiesa, senza voltare la testa dall'altra parte se non si hanno implicazioni dirette. Come invece troppo spesso è accaduto. La piaga della pedofilia sta emergendo con forza in tutta la Germania. E se nella diocesi di Colonia già è stata decisa una visita apostolica, per la diocesi di Marx, Monaco, è attesa la pubblicazione di un rapporto entro l'estate.

Fattore decisivo

Ma non è questo il fattore decisivo, spiega il cardinale, che ha fatto scattare la decisione: «Voglio chiarire che siamo pronti ad affrontare una responsabilità personale, non solo per errori propri ma dell'istituzione della Chiesa, che da decenni amministro e a cui contribuisco a dare una impronta». Marx parla di «molti fallimenti personali ma anche fallimenti istituzionali».

Vicino a Francesco

Affermazioni chiare, niente giri di parole, per il cardinale che non solo è uno dei maggiori esponenti della Chiesa tedesca (è stato fino allo scorso anno il presidente della Conferenza episcopale) ma anche uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco. La scelta, se accettare o meno le dimissioni, spetta solo a Papa Francesco. La decisione di Marx arriva in un momento di rapporti non facili tra la Chiesa tedesca e il Vaticano, con la prima che spinge verso frontiere per le quali la Chiesa universale non appare pronta, dall'ordinazione delle donne alla maggiore inclusione degli omosessuali. Sempre in Germania, a maggio, con un gesto di plateale "disobbedienza” a Roma, decine di parroci decisero di benedire le coppie gay, dopo il “responsum” contrario della Congregazione per la Dottrina della Fede. E poi il Sinodo locale che continua a pungolare.

