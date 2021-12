Il gran finale della Dinamo 

Dinamo 104

Varese 99

Dinamo Sassari: Logan 20 (5/8, 2/7, 1 r.), Robinson 10 (4/6, 0/3), Kruslin 9 (3/5, 1/4, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 8 (1/2, 2/3, 1 r.), Chessa ne, Burnell 16 (8/12, 7 r.), Bendzius 17 (2/5, 3/8, 8 r.), Mekowulu 8 (3/8, 3 r.), Gentile 6 (1/2, 1/2, 5 r.), Diop 10 (2/6, 7 r.). All. Bucchi.

Varese: Kell 28 (6/8, 4/8, 5 r.), Beane 4 (2/4, 0/1, 1 r.), Sorokas 4 (0/1, 0/1, 2 r.), De Nicolao 9 (3/3, 1/5, 2 r.), Egbunu 3 (1/2, 4 r.), Ferrero 4 (2/2, 0/1, 1 r.), Jones 14 (4/7, 0/3, 7 r.), Caruso, Keene 33 (6/8, 1/11, 1 r.), Mele ne, Bottelli ne, Frangos. All. Vertemati.

Arbitri: Lo Guzzo, Bettini e Di Francesco.

Parziali: 28-27; 48-50; 69-77

Note: u sciti per 5 falli De Nicolao e Diop. Tiri liberi: Sassari 19/20; Varese 18/22. Percentuali di tiro: Sassari 38/81 (9/27 da tre, ro 21 rd 22); Varese 35/65 (11/30 da tre, ro 8 ro 22 rd).

Sassari. Vale oro per la Dinamo il successo in volata sull'ostica Varese, che senza Alessandro Gentile tira fuori un partitone. Soprattutto con l'ex Cagliari Keene e Kell: 61 punti in coppia.

Gara complessa contro una Varese che ha fatto oltre 30' di zona. Determinante il 16-0 dell'ultimo quarto con un quintetto anomalo: Logan, Gentile, Burnell, Treier e Diop. Eccellente il contributo a rimbalzo delle ali Burnell e Bendzius: 43-30 contro una formazione quinta nella speciale classifica.

La partita

L'avvio nel segno del folletto Keene: 175cm di altezza che a Cagliari ricordano ancora per velocità e talento. Ne segna 15 nel primo quarto e insieme alla zona consente di recuperare il 23-15 del Banco firmato dalle penetrazioni di Robinson e Kruslin. Sassari prova ad allungare nel secondo quarto con due bombe di Treier (+7 al 16') ma Kell e Jones riportano sotto Varese che va al riposo avanti di un canestro. Nel terzo quarto è ancora zona per gli ospiti che con Beane toccano il massimo vantaggio in apertura di ultima frazione: 69-79. Il quintetto con tanta panchina ribalta l'inerzia. Si lotta punto a punto: tripla di Bendzius per il 94 pari, poi ennesimo rimbalzo offensivo di Burnell. Sassari da tre con Logan e un libero di Gentile e due liberi di Logan: 102-99. Da sette metri Keene sul ferro e Logan vola a schiacciare.

Parla Bucchi

Certo, la difesa ha lasciato a desiderare, Mekowulu si è smarrito dopo un buon avvio, ma il coach Piero Bucchi sottolinea: «Era una gara da vincere senza farci troppe domande. Di sicuro non una prestazione brillante, eravamo consapevoli che Varese avrebbe fatto una partita molto buona, perché mancando la stella volevano dimostrare di avere qualità. Sono contento di come i ragazzi hanno lottato e di come il pubblico ci ha aiutato quando contava».

