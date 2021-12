Il gran cuore dei cardiopatici 

L’associazione gli Amici del Cuore, che riunisce i pazienti cardiopatici ogliastrini, ha consegnato ieri mattina un holter e un elettrocardiografo di ultima generazione al reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede. Un gesto di generosità e attenzione verso il reparto che si prende cura di loro. Un'iniziativa che si ripete ogni qualvolta i soci riescono a racimolare un gruzzoletto attraverso quote sociali. Un dono dal valore di 12 mila euro.

La spesa

Al primario Carlo Balloi e al commissario Ugo Stochino, il direttivo dell’associazione al completo ha consegnato l’holter e l’elettrocardiografo, quinta donazione dalla fondazione. Lo storico portavoce e leader dei cardiopatici, Francesco Doneddu, 80 anni, spiega. «Abbiamo chiesto al dottor Balloi cosa potesse servire e abbiamo contattato la ditta. Sono macchinari di ultimissima generazione, una risorsa in più per il reparto. Non è la prima donazione che facciamo, l’ultima in ordine di tempo sono i monitor presenti nelle stanze che possono fungere sia da televisori che da schermo per i macchinari».

La vertenza

In un giorno di festa Doneddu, sempre in prima linea insieme agli altri associati in difesa dell'ospedale, ha un pensiero fisso. «Se non attivano emodinamica troveremo il modo per farci sentire, non possiamo più aspettare. Riprenderemo le nostre rimostranze». Ugo Stochino, 67 anni, plaude al gesto. «Queste donazioni ci permettono di lavorare meglio, sono un simbolo della collaborazione tra la nostra azienda e gli Amici del Cuore. Significa che c’è un clima di fiducia e reciproca stima. Il fatto che i pazienti ogliastrini si curino prevalentemente da noi significa che hanno fiducia nella nostra Assl e questo ci permette di lavorare bene. Quelle donate dagli Amici del cuore sono apparecchiature tecnologiche che ci consentono anche di sopperire alla carenza di medici e condividere le risorse». Stochino annuncia un'altra collaborazione. «Per lo screening mammografico abbiamo attivato una convenzione con il Centro Donna di Cagliari, con l'équipe della dottoressa Barracciu, che consente la lettura della mammografia in diretta. Questo ci permetterà di riavviare lo screening, fermo da anni».