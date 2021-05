«Il Governo non calpesti l’autonomia» 

Un affronto neocentralista. «Spero che il Governo non arrivi a calpestare la nostra autonomia», dice Dario Giagoni, capogruppo della Lega, partito di maggioranza sia nell’Isola che a Roma. Ma il sentimento è comune e attraversa le coalizioni. Tutti uniti di fronte a quello che viene giudicato da molti come un «commissariamento», sgradito e ovviamente non richiesto. Il decreto su Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) e semplificazioni è nato sotto i peggiori auspici: «Le Regioni non sono state adeguatamente coinvolte, le proposte emendative non sono state prese in considerazione», ricorda l’assessora all’Industria Anita Pili. È il preludio di un ricorso? «Aspettiamo di leggere la versione definitiva del provvedimento».

Le decisioni

L’ultima bozza che circola non lascia spazio a dubbi: «Emerge uno sgarbo nei confronti della nostra regione. Occorre unire gli intenti per ribadire il concetto: la Sardegna deve essere maggiormente considerata. E la politica deve essere più incisiva per garantire l’autonomia», sostiene Stefano Schirru, vicecapogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale. «Non possono decidere gli altri quali sono i progetti strategici per l'Isola. In queste situazioni», dice il sardista, «paghiamo l’esiguità delle nostre rappresentanze politiche a Roma e l’assenza in Europa».

Salvatore Deidda (Fdi) parla di «neocentralismo che esautora tutti, dalla Regione al Parlamento, per i prossimi anni: non è una questione destinata a chiudersi in poco tempo, ma andrà avanti fino a che l’Italia prenderà i soldi europei. È un commissariamento di cui ci siamo lamentati in più occasioni. E non solo per i contenuti: è stato inviato alle Regioni giovedì sera e in 24 ore hanno dovuto esprimere un parere su un tema complesso», sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia. Preoccupa, su tutto, l’assenza di confronto: «Manca un organo di controllo su ciò che porta a termine il Governo, nessuno della maggioranza può entrare nel merito di ciò che sta succedendo. Di fatto c’è un commissariamento da parte dell’Europa».

No all’invasione

Le perplessità sono trasversali. E arrivano fino al Pd: «Non siamo favorevoli all’invasione delle pale eoliche, né in mare né nel resto del paesaggio», avverte Valter Piscedda, «non consentiremo che venga portato a termine un progetto simile. E soprattutto mi sembra sbagliato che sia un governo di salute nazionale a fare queste operazioni. Certo, al phase out dovremmo preparaci noi, avremmo dovuto fare proposte per il Pnrr, così evidentemente non è stato». Ma oltre alla transizione energetica, bisognerebbe anche «occuparsi di transizione burocratica. Non è possibile che tutti i progetti vengano bloccati», dice il leghista Giagoni. «Detto questo, io all’eolico preferisco l’energia prodotta dal moto ondoso. Però devono essere i territori interessati a decidere: il Governo può proporre, ma deve concordare i piani con le amministrazioni locali. Spero che Palazzo Chigi non arrivi a calpestare la nostra autonomia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Le Regioni non sono state coinvolte adeguatamente, le proposte emendative al decreto non sono state considerate