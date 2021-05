Il Governo dà la promozione al porto 

Un impegno formale del Governo per l’inserimento del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con l’obiettivo di consentire l’ottimizzazione della governance portuale e la determinazione di una forte sinergia tra i vari porti gestiti dell’Autorità di sistema. È quanto previsto nei due ordini del giorno approvati ieri mattina dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati il primo proposto da Nardo Marino deputato del Movimento Cinque Stelle, e poi confluito in un odg unitario firmato da tutti i gruppi politici in Commissione Trasporti, e il secondo sottoscritto dal deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda. Con questo atto, che fa capo al Decreto Trasporti, il Governo si impegna a rivalutare lo status del porto di Arbatax oggi escluso dalla circoscrizione di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Gli atti

Nella relazione presentata dal deputato Marino, componente tra l'altro della Commissione Trasporti, è stato sottolineato come l’inclusione del porto risponda alle esigenze di sviluppo economico dell’intero sistema dei trasporti sardo. «Per migliorare l’offerta marittima complessiva e sfruttare le potenzialità del porto di Arbatax – afferma Marino – è necessario ragionare in un’ottica di sistema: la gestione dei collegamenti con i porti nazionali di Genova e Civitavecchia deve essere coordinata con quanto avviene negli altri scali». Marino osserva che l’attuale assenza della governance dell’Autorità portuale su Arbatax comporta numerosi problemi di gestione dei servizi portuali. A dimostrazione dell'importanza dell'atto che potrebbe dotare i porti sardi, Arbatax compreso, di un sistema di gestione unico, è stata la votazione trasversale dell'ordine del giorno che ha visto partiti di maggioranza e opposizione confluire in documento condiviso.

La soddisfazione

Il deputato di Fratelli D'Italia Salvatore Deidda sottolinea quanto sia importante e strategica per l'isola l'ottimizzazione della sinergia tra gli scali portuali. «Devo ringraziare tutti i componenti della Commissione Trasporti, tra cui il capogruppo Marco Silvestroni e il collega Mauro Rotelli e tutte le forze politiche concordi sul punto – dice Deidda –. Un segnale importante e di speranza in un giorno di lutto per Tortolì, per l'Ogliastra e tutta la Sardegna. Un pensiero per Mirko e sua mamma Paola Piras che lotta per la vita».

