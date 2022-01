Il Governo alleggerirà le quarantene 

Avrebbero dovuto parlarne ieri alla Conferenza Stato-Regioni, che è però stata annullata a causa della pandemia di disaccordi tra le forze politiche, impegnate per il voto del nuovo presidente della Repubblica. Però si sono visti, in teleconferenza, i presidenti delle Regioni , che chiedono al Governo diverse modifiche alle norme anti Covid-19, a partire dall’abolizione delle zone colorate e dalla “riforma” delle quarantene. La variante Omicron continua a contagiare tantissimo ma, per sua natura e soprattutto per l’alta diffusione di vaccini, i ricoveri in ospedale crescono assai meno rispetto ai contagi, tanto che il commissario straordinario Francesco Figliuolo comincia a parlare di picco raggiunto: «La curva del virus nei prossimi giorni dovrebbe cominciare a scendere», conferma il generale. Tutto questo, mentre l’Italia registra il nuovo record di morti in un solo giorno in quest’ondata del Covid: 468, ma 50 di questi sono pregressi e aggiunti ieri.

Situazione in Sardegna

Tutto questo, mentre l’Isola registra altri 1.433 casi di positività al virus SarsCoV-2 in un giorno, sulla base di 4.452 persone testate. E ci sono altri quattro morti: una donna di 82 anni nel Sud Sardegna, una di 83 nel Sassarese, una terza di 84 anni nell’Area metropolitana di Cagliari e un uomo di età non precisata nel Nuorese. Fra molecolari e antigenici, sono stati “processati” 31.656 tamponi. Un ricoverato in più ieri (rispetto a martedì) nelle terapie intensive sarde, dunque sono ora 31, mentre il Covid si è impadronito di altri 39 letti in area medica in 24 ore, per un totale di 330. In isolamento domiciliare 22.606 sardi (169 in meno rispetto a martedì).

Il bollettino nazionale

Intanto, il SarsCov-2 continua a colpire. Oltre che i 418 (più 50 precedentemente non inseriti) morti tra martedì e ieri, si registrano 186.740 nuovi contagi. In compenso, per il secondo giorno consecutivo calano gli attualmente positivi, cioè le persone che hanno il virus adesso: ieri erano 2.689.166, quindi 20.691 in meno rispetto al giorno prima. Ed è record di guariti: oltre 230mila.