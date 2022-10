Il Gonnosfanadiga c’è 

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Filippo Uccheddu, Serra, Federico Uccheddu, Tuveri (43’ st Falqui), Abis (43’ st Vaccargiu), Pilloni (25’ st Tocco), Urru (20’ st Concas), Pinna, Sanmartino, Tomasi, Ariu (45’ st Montis). In panchina Diana, Loi, Cadoni, Salis. Allenatore Saba.

Atletico Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Marceddu, Cuccu (17’ st Pau), Binozzi, Pinna, Madau (20’ st Scardanzan), Biccheddu, Onnis, Fenu (40’ st Podda), Ardau, Muscas (40’ st Gallus). In panchina Mei, Sabiu, Peddis, Giganti, Pintus. Allenatore Piras.

Cortoghiana 1

Gonnosfanadiga 2

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 6’ Pinna, nella ripresa 42’ Abis, 47’ Gallus.

Note : ammoniti Pilloni, Abis e Pinna. Recupero 1’pt-5’st. Angoli 4-4.

Carbonia. Aleggia un fantasma sulla vittoria (tutto sommato meritata) con cui il Gonnosfanadiga ha sbancato ieri il Comunale di Cortoghiana: è il gol dell’1-0 assegnato dal guardalinee che ha stabilito fosse oltre la linea un pallone che forse era invece diversi centimetri fuori. Tuttavia la vittoria della squadra ospite non fa una grinza. E quando il Cortoghiana, interessante nel primo tempo ma palesemente in affanno nella ripresa, si sveglia ormai siamo ai titoli di coda perché il Gonnosfanadiga aveva da pochi istanti raddoppiato blindando il risultato. Nei secondi di recupero, oltre il 50’, un sinistro difficile di Binozzi da posizione non facile avrebbe potuto addirittura regalare il pari.

Pronti, via

Ad incanalare la gara su binari ben precisi, che il Gonnos ha disputato con autorevolezza, è stata al 6’ una decisione dubbissima del collaboratore di Salis: Pinna dalla trequarti crossa ma scaturisce in realtà un tiro innocuo, Galizia indietreggia, lo controlla col corpo leggermente oltre la linea ma le braccia ben proteste in avanti. Il guardalinee, in posizione sfalsata di circa 8-9 metri rispetto alla linea di fondo, alza la bandierina e assegna il gol. Il Cortoghiana avrebbe con Biccheddu la palla del pareggio (ottimo Filippo Uccheddu), e il Cortoghiana è pure sfortunato col palo pieno di Madau su punizione.

Secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti controllano senza mai impaurirsi, mantenendo salda in mano la gara. E al 42’ raddoppiano con l’inserimento di Abis su assist di Sanmartino. Il Cortoghiana, che davanti ha palesato ieri grossi problemi, ha accorciato con un gran gol del neo entrato Gallus: tiro al volo appena dentro l’area, l’unica gioia ieri pomeriggio per i tifosi rossoblù.

