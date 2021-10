Il Gonnos vola con Pinna 

Gonnosfanadiga 6

La Palma 1

Gonnosfanadiga (4-3-3) : Uccheddu, A. Meloni, Massa (25’ st Tocco), Concu, Carta (9’ st Concas), Pilloni, Canargiu (44’ st Ibba), Abis (30’ st L. Loi), Pinna, Demontis, Tomasi (35’ st Cancedda). In panchina Sogus, M. Diana, A. Loi, Atzeni. Allenatore Floris.

La Palma (4-3-3) : Romoli, Piras, Bazzu (34’ st Costa), F. Melis, Puddu (42’ st Aresu), Farci, Musa, Badas (1’ st Fois), L. Diana (1’ st Corda), Brignone, Perra (15’ st A. Melis). In panchina Fadda, Piro, M. Meloni, R. Melis. Allenatore Piro.

Arbitro : Steri di Carbonia.

Reti : 39’ pt Tomasi, 46’ pt Perra, 7’ st, 9’ st (r), 37’ st Pinna, 43’ st Canargiu, 46’ st Ibba.

Note : ammoniti Massa, Concas, Demontis; Piras, Musa, Bazzu, A. Melis. Recupero 4’ pt, 5’ st. Angoli 4-5. Spettatori 200.

SAN GAVINO MONREALE. Il Gonnosfanadiga travolge 6 a 1 il La Palma trascinato da uno scatenato Pinna, autore di una tripletta. Nonostante un primo tempo equilibrato, nella ripresa i ragazzi di mister Floris hanno dilagato sfruttando le gravi disattenzioni dei cagliaritani.

La cronaca

A passare in vantaggio sono i padroni di casa, al 39’, con Tomasi che, in contropiede, coglie di sorpresa la retroguardia avversaria. Sul finire della prima frazione il La Palma pareggia 1-1 con Perra, servito in area da Musa. Nel secondo tempo il Gonnos scende in campo con più grinta e al 7’ ritorna in vantaggio con Pinna, su un calcio di rigore. I cagliaritani vanno in totale black-out e dopo soli due minuti subiscono il 3 a 1 siglato da Pinna. Al 15’ il La Palma potrebbe accorciare le distanze con il neo entrato Corda ma Uccheddu compie un autentico miracolo. Al 37’ è Pinna a chiudere i conti, portando il Gonnos sul 4 a 1. Nel finale vanno a segno anche Canargiu e Ibba, al 43’ e al 46’.

© Riproduzione riservata