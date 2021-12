Il giudice spodesta Giacobbe 

Al Consorzio di bonifica d’Ogliastra la decisione del giudice del lavoro spodesta Marcello Giacobbe, 54 anni, ingegnere e direttore generale in carica dal 3 novembre 2020. Il giudice del Tribunale di Lanusei, Giada Rutili, ha dichiarato illegittima la nomina e non valido il contratto individuale di lavoro stipulato tra il professionista e il Consorzio, accogliendo il ricorso di Gianluca Lilliu (43), in forza al Comune di Sarroch. Marcello Giacobbe è nipote di Giuseppe Giacobbe, ex presidente del Consorzio di bonifica di Tortolì, attualmente componente del Consiglio di amministrazione. Nessun commento, per ora, dai vertici del Consorzio.

La vicenda

Marcello Giacobbe è diventato ufficialmente direttore generale del Consorzio il 3 novembre 2020. Il 5 agosto precedente l’ingegnere ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico conservando anche quello di responsabile dell’area tecnica per tutelare gli interessi del Consorzio. Ma il Consorzio ha replicato che per poter instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato di direttore generale sarebbe stato necessario che si concludesse il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto in qualità di dirigente d’area. La data di convocazione per l’assunzione era stata fissata per il 13 agosto, quando però Giacobbe (difeso dall’avvocato Luigi Cardia) non si è presentato (per il magistrato era assenza ingiustificata) e dunque non ha preso servizio come direttore generale. Per il giudice, sulla base dell’articolo 10 del bando, si sarebbe dovuto dimettere da dirigente ben prima della firma dell’assunzione come direttore avvenuta il 3 novembre successivo. Motivo per cui ha accolto il ricorso di Gianluca Lilliu, assistito dal legale Irene Madeddu. Il giudice ha però ripristinato il rapporto di lavoro precedentemente esistente tra Giacobbe e il Consorzio.

Il caos

Negli ultimi anni il Consorzio è diventato una polveriera. Sono aperti due procedimenti penali a carico dell’ex presidente Antonio Pili: nel primo caso (in cui è coinvolto anche il vice dell’epoca Vincenzo Cannas) accusati di abuso d’ufficio in concorso, nel secondo per maltrattamenti nei confronti di Anna Maria Musella.