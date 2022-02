Il giudice reintegra la dirigente regionale  

Quel che l’avvocato Murgia ha sottolineato nel ricorso (la revoca era stata disposta dopo «35 giorni») per poi aggiungere che la direttrice generale aveva «svolto con profitto» il compito tanto «da aver ricevuto nel 2019 e nel 2020 il massimo punteggio tra i direttori generali dell’amministrazione regionale, 100/100». Inoltre Lilliu «appena un mese prima della revoca aveva ricevuto i complimenti scritti del Capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale» riguardo la vittoria in otto ricorsi al Tar sui servizi di pulizia degli uffici regionali. Mancava, secondo il legale, anche «un valido motivo» per mandarla via, quindi la decisione doveva essere ritirata. Da qui la richiesta: l’accertamento della «illegittimità della revoca anticipata dell’incarico» e la «disapplicazione della delibera di Giunta» alla base dell’iniziativa.

All’origine di quanto disposto dal Tribunale c’è la violazione, da parte della Regione, della legge 10 da lei stessa emanata nel 2021: «L’attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro 30 giorni dall’entrata in vigore» della norma, e «in caso di silenzio, decorso tale termine, i direttori generali in carica» a quella data «si intendono confermati fino a naturale scadenza dei rispettivi contratti», che nel caso di Lilliu (assegnata alla Centrale di committenza dal luglio 2020) era prevista il 30 giugno 2023. L’errore è stato sforare quei trenta giorni. La legge era entrata in vigore il 23 giugno 2021, dunque la dirigente doveva ricevere la corretta comunicazione (delibera di Giunta e decreto dell’assessore competente, Valeria Satta) il 23 luglio. Il provvedimento era arrivato il 28 luglio di quell’anno. «Oltre i termini».

Sette mesi dopo essere stata sollevata dall’incarico per il «riordino del sistema organizzativo regionale» con l’introduzione della figura del segretario regionale, la dirigente Cinzia Lilliu riottiene per via giudiziaria l’incarico che le era stato tolto da Giunta e assessorato: da ieri è nuovamente direttrice generale della Centrale unica di committenza, ufficio che attiva e gestisce convenzioni e accordi per miliardi di euro. Lascia il posto che le è stato dato a ottobre (Eni Cbc) e sfratta chi l’ha sostituita a luglio in quello precedente (Sandro Ortu). La decisione, di natura cautelare dunque provvisoria, è stata presa ieri da Maria Luisa Scarpa, giudice del Lavoro a Cagliari, cui si era rivolto con un ricorso d’urgenza l’avvocato Roberto Murgia: la valutazione nel merito della controversia sarà discussa a partire dal 24 maggio, ma nel frattempo l’ordinanza di ieri è immediatamente esecutiva.

La legge regionale

Il ricorso

Regione e Tribunale

La Regione dal canto suo ha sostenuto di aver applicato «correttamente» la legge di riordino e dunque, vista la situazione «eccezionale», aveva il diritto di non motivare eventuali revoche di incarichi. Tra l’altro Lilliu l’8 ottobre 2021 era stata nominata direttrice generale dell’Ufficio Eni Cbc, quindi «non c’era» alcun «pregiudizio grave e irreparabile». Ruolo quest’ultimo che il giudice però sottolinea essere stato «significativamente» assegnato «quasi in concomitanza con la prima udienza» della causa di lavoro, lo scorso ottobre. In ogni caso il termine entro il quale procedere era stato superato, quindi «l’incarico non si è mai interrotto e deve proseguire sino alla scadenza». Quando il provvedimento «è illegittimo, il dirigente ha il diritto di tenere» il posto, «di essere reintegrato» e, nel caso, anche «di avere il risarcimento». La violazione è «grave e ancor più rilevante» in questo caso, tenuto conto che «la durata temporanea» delle funzioni, sino al 30 giugno 2023, «non consente di attendere l’esito del giudizio di merito» perché «sarebbe pregiudicato in modo irrimediabile il diritto» di Lilliu a ricoprirle. Quindi, la revoca «è sospesa» e la Regione deve ridare subito alla dirigente il posto di direttore generale della Centrale di committenza.

