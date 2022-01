Il giudice: autovelox irregolare 

La taratura dell’autovelox, secondo il Tribunale di Cagliari, «non era regolare», e per questo il Giudice annulla i verbali. Ricorso accolto e sanzioni annullate: il giudice Elisabetta Murru (Tribunale ordinario di Cagliari) scrive un’altra pagina della lunga e controversa vicenda dell’autovelox fisso della Statale 131, sistemato dal Comune di Monastir nel 2009, al chilometro 19,400 in direzione Cagliari.

I ricorsi

La sentenza, di qualche giorno fa, che accoglie il ricorso di cinque automobilisti è solo l’ultima: il difensore, l’avvocato Renato Chiesa, ha ottenuto l’accoglimento di 600 ricorsi complessivamente. La vicenda si trascina dal 2013. Da quando, vale a dire, gli automobilisti immortalati dall’occhio elettronico si erano rivolti all’avvocato Chiesa per chiedere l’annullamento delle sanzioni.

«Abbiamo presentato un ricorso alla Prefettura di Cagliari per l’annullamento degli accertamenti di violazione. La Prefettura l’ha negato. una decisione a sorpresa, un improvviso mutamento di orientamento rispetto a quanto in precedenza fatto per centinaia di identici ricorsi che erano stati tutti accolti con conseguente annullamento degli accertamenti», prosegue l’avvocato.

La causa