IL GIRO è TERRA DI BERNAL 

«Indossare la maglia rosa è un onore, anche se sarà per un giorno solo». Egan Bernal ha appena spazzato via rivali e dubbi nel finale della tappa di Campo Felice, 1500 metri di sterrato che ha arato con ferocia per conquistare tappa e simbolo del primato nel suo primo Giro d’Italia. Eppure è umile e prudente, come i veri campioni. Lui, nato il 13 gennaio come Marco Pantani, in cuor suo sa bene che quella maglia potrebbe portarla a Milano e lo sanno anche i rivali.

Dopo 158 km caratterizzati da una numerosa fuga spenta a 400 metri dall’arrivo, un grande Giulio Ciccone ha ceduto 7” (il suo capitano Vincenzo Nibali 35), come Aleksandr Vlasov, Remco Evenepoel 10, come Dan Martin. Gli altri pretendenti al podio 12”. Tutto in 600 metri, tanto è durata la battaglia campale. Ha abdicato con dignità l’ungherese Attila Valter (a 49”), ha ringraziato il Cielo Matej Mohoric, disarcionato dalla bici in discesa e trasportato, intontito ma quasi incolume all’ospedale. Oggi si riposa. Il Giro numero 104 è appena iniziato.

Ordine d’arrivo : 1. Egan Bernal (Col-Ineos) 158 km in 4.08’23” media km/h, 2. Giulio Ciccone (Ita-Trek Segafredo) a 7”, 3. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana) st, 4. Remco Evenepoel (Bel) a 10” 5. Daniel Martin (Irl) st, 6. Damiano Caruso (Ita) st, 7. Romain Bardet (Fra) a 12”, 8. Marc Soler (Spa) st, 9. Daniel Martinez (Col) st, 10. Joao Almeida (Por) st, 11. Davide Formolo (Ita) st; 21. Vincenzo Nibali (Ita) a 35”; 25. Attila Valter (Ung) a 49'”.

Classifica : 1. Egan Bernal in 35h19'2”, 2. Evenepoel a 15”, 3. Vlasov a 21”, 4. Ciccone a 36”, 5. Valter a 43”, 6. Hugh Carthy (Gbr) a 44”, 7. Caruso a 45”, 8. D. Martin a 51”, 9. Simon Yates (Gbr) a 55”, 10. Formolo a 1'01”, 11. Martinez a 1’12”, 12. Marc Soler a 1’20”, 13. Bardet st; 16. V. Nibali (Ita) a 2'12”.

RIPRODUZIONE RISERVATA