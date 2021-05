Il gip: Shahid persona pericolosa 

«Shahid Masih è socialmente pericoloso, resta in cella». Nell’ordinanza di convalida dell’arresto il gip del tribunale di Lanusei, Francesco Alterio, sostiene che il presunto killer di Mirko Farci possa uccidere ancora e reiterare la fuga, come avvenuto subito dopo l’omicidio di martedì scorso nell’abitazione al civico 46 di via Monsignor Virgilio dove sarebbe entrato senza scarpe per evitare di far rumore. Compirà 29 anni sabato prossimo, il cittadino pakistano, colui che secondo il gip: «non è stato capace di mantenere i suoi istinti violenti».

Se inizialmente, durante il primo interrogatorio davanti alla pm Giovanna Morra, l’operaio disoccupato si era mostrato carico e loquace con disponibilità al dialogo, dichiarando che non aveva intenzione di uccidere, nel corso dell’udienza di convalida celebrata nel carcere di Lanusei alla presenza del suo avvocato, Saverio Mereu, ha manifestato lievi segnali di indebolimento morale, limitandosi a confermare la linea difensiva della prima ora.

Il trasferimento

Benché nella sua coscienza stia forse maturando la gravità della situazione in cui si trova, Shahid Masih non ha espresso segnali di pentimento. «Non volevo uccidere», ha più volte ripetuto il giovane, arrivato a Tortolì a luglio del 2019. Su di lui pendono due ipotesi di reato da brividi: omicidio e tentato omicidio.

Masih è stato trasferito nel penitenziario di Uta su richiesta dell’amministrazione penitenziaria che ha ottenuto il nulla osta della Procura di Lanusei, diretta da Biagio Mazzo. A seguito di un’anamnesi del detenuto, l’autorità penitenziaria ha ravvisato l’urgenza di trasferirlo a Uta perché, sulla base degli indicatori del protocollo medico-sanitario, sussisterebbe il concreto rischio di suicidio.

I carabinieri della compagnia di Lanusei, coordinati dalla pm Giovanna Morra, proseguono le indagini per raccogliere ulteriori elementi che potrebbero anche far scattare le aggravanti. Come la premeditazione. Martedì Shahid Masih sarebbe uscito molto presto dalla sua abitazione e una volta raggiunta l’abitazione di Paola Piras si sarebbe arrampicato sul terrazzino attraverso un pluviale. L’avrebbe fatto togliendosi prima le scarpe e la felpa.

Nei giorni precedenti aveva anche acquistato delle ventose e un taglierino per aprire il vetro della porta che separava l’appartamento del padre con quello al secondo piano. Vetro che, invece, è andato in frantumi.

Il precedente

Shahid Masih aveva già minacciato di morte Paola Piras, dicendole che poi si sarebbe tolto la vita. Era accaduto il primo dicembre del 2019 durante un’accesa discussione avvenuta nel sagrato della chiesa di San Giorgio, a Porto Frailis. «Ti ammazzo, ti faccio a pezzettini e poi mi ammazzo io», le aveva detto, accecato dalla gelosia.

Un anno dopo, a seguito delle denunce presentate dalla donna, Masih era stato arrestato per il reato di maltrattamenti.

