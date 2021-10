Il Giardino della memoria  

Il progetto ha un nome evocativo: “Giardino della memoria”. Si tratta di riconsegnare alla città come parco pubblico un’area di circa 4 mila metri quadri che ha ospitato il seicentesco convento del Carmine e nei primi tre decenni del Novecento l’orto botanico dell’Università e la serra Buscalioni, poi dismessi. Un angolo antico di Sassari fra via Pasquale Paoli e via Repubblica Romana che il cinismo edile ha condannato all’oblio: il nobile proprietario del terreno lo vendette a un costruttore che ha edificato distruggendo tra l’altro una palazzina dell’Ottocento. Il resto dell’area, chiusa, è lasciata all’incuria, ma sopravvivono alberi secolari e diverse specie botaniche.

La protesta

«Il muro seicentesco del Carmine che contiene la nicchia azzurrina per la Madonna è crollato in parte e va messo in sicurezza» hanno segnalato Giuseppe Porcellana, Piero Atzori e Giuseppe Losito, del Comitato Ambiente Sassari e i comitati di quartiere di San Giuseppe e Monserrato, che da 13 anni conducono una battaglia (hanno raccolto oltre duemila firme) per ripristinare il parco e la memoria dell’area Meridda. Alla richiesta si affianca con tutto il suo peso l’Università di Sassari, che nel programma del nuovo rettore Gavino Mariotti ha lo sviluppo di una cultura sostenibile e il miglioramento della qualità della vita. Come spiegano in una conferenza stampa il prorettore Andrea Fausto Piano e la prorettrice ai Rapporti con il territorio Antonietta Mazzette «dopo aver fornito tutta la documentazione storica alle associazioni, siamo favorevoli alla proposta della creazione di un comitato di docenti e cittadini per completare l’iniziativa».

Il vincolo

Ora il Comune di Sassari dovrebbe acquisire l’area e la Soprintendenza apporre un vincolo: investita del problema nel 2018 ha effettuato i sopralluoghi. C’è pure l’idea di far arrivare un finanziamento grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sassari una volta era la città degli orti e questa piccola ma significativa battaglia può farle recuperare la memoria storica e un angolo cittadino di benessere e svago.