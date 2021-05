Il giardino che esalta i cinque sensi 

Un’oasi di 9000 metri con 1400 piante, oltre 170 le varietà, disseminate attraverso specifici percorsi nel giardino pensato e progettato per stimolare i sensi attraverso l’incontro con il verde. Diventa una realtà BIVI, il giardino sensoriale all’ingresso di Paulilatino. Unico esempio del genere nell’Isola per quantità e tipologia di piante e uno dei pochissimi in Italia, sarebbe dovuto partire lo scorso anno, ma il Covid ha bloccato l’avvio. E domani si parte.

Il giardino

A scommettere sull’innovativo progetto è stata una coppia che, dopo vent’anni trascorsi nella Penisola, ha fatto rientro nella propria terra, mettendosi in gioco con un progetto ambizioso. Simona Firinu e Antonello Deiola, rispettivamente 41 e 53 anni, hanno scelto le iniziali dei nomi delle loro bimbe, Bianca e Viola, per battezzare il giardino. «Ma Bivi in sardo significa anche vivere e mai come in questo momento è importante lanciare questo messaggio. Questa è un’oasi all’aria aperta che può contribuire al benessere psico-fisico di tutti e in particolare dei bambini dopo il periodo che abbiamo vissuto. Per questo, eccezionalmente per quest’anno, abbiamo deciso di consentire l’ingresso gratuito al percorso sensoriale - spiega Deiol – Il nostro è un progetto totalmente autofinanziato, abbiamo deciso di scommettere sulla nostra terra: ha potenzialità grandissime».

I sensi

Il Giardino del tatto è caratterizzato da materiali e piante che presentano diverse tipologie di superfici. Quello del suono è collocato in uno spazio con effetti sonori: alberi, movimenti d’acqua e suoni naturali. Per la vista è stato ideato il giardino dei colori, con piante con cromatismi variegati. Il Giardino dell’olfatto inviterà il visitatore a un’esplorazione olfattiva intensa, beneficiando di ben 64 piante aromatiche. Infine il Giardino del gusto è stato creato con piante da frutto. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. Aperti dalle 7,30 alle 23,30 invece bar, bistrot e negozio di abbigliamento realizzati nell’area. Il negozio, interamente al femminile con abbigliamento da bambina sino all’età adulta, si chiama il “Campo di Marte”. «Un omaggio di Simona al quartiere di Firenze dove abitavano», precisa Antonello Deiola. C’è anche un anfiteatro con 99 posti. Bivi infatti ospiterà eventi musicali (il 28 alle 20,45 con ingresso gratuito si esibirà il coro di Paulilatino), cinema all’aperto, spettacoli. Eventi questi con un piccolo biglietto. E poi si guarda già al 2022 quando Bivi ospiterà anche un’intera area dedicata ai più piccoli, uno spazio fitness e un altro dedicato a eventi. E dovrebbe aprire anche la struttura ricettiva con 6/8 camere. Ora però è il tempo di immergersi nel giardino sensoriale. E per i prossimi mesi si annunciano già tante proposte dedicate soprattutto ai più piccoli. Tre gli spettacoli già fissati, si comincia il 18 giugno.

Alessia Orbana

RIPRODUZIONE RISERVATA