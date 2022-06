Il giallo della cocaina ricomparsa 

La matematica non è una opinione, 28 chili di cocaina sommati ad altri 72 fanno un quintale. Ossia il sequestro di “neve” più importante nella storia dei controlli sulle banchine del porto dell’Isola Bianca e più in generale del Nord Sardegna. Un sequestro che entrerà negli annali, dunque, e non solo per il quantitativo record di droga recuperata. Sì, perché c’è un giallo intorno al quintale di coca, sequestrato ad un cuneese di 44 anni qualche settimana fa a Olbia. Infatti, 72 chili di droga sono spuntati dentro il camper di Giovanni De Bortoli, dopo il suo dissequestro, quando il mezzo era stato già riportato nella Penisola. La vicenda è semplice, quanto singolare e tutta ancora da spiegare. Giovanni De Bortoli viene arrestato a Olbia dalla Guardia di Finanza prima di Pasqua, nel suo camper i militari delle Fiamme Gialle trovano ben nascosti, panetti di cocaina per un peso complessivo di 28 chili. Il camper successivamente viene dissequestrato e restituito alla società (del tutto estranea alla vicenda) che lo aveva noleggiato a De Bortoli. Ed è a questo punto che arriva la clamorosa scoperta.

Qualche chiletto in più

De Bortoli viene trasferito a Bancali e il camper dopo qualche giorno riparte da Olbia per Genova. La Procura di Tempio non ha motivo per negare la restituzione del mezzo noleggiato: la cocaina è stata trovata, ossia i 28 chili, e il presunto responsabile del traffico di droga è in carcere. Ma in Piemonte succede che la Guardia di Finanza rimette il naso nel camper. La ragione del nuovo blitz non è nota, forse una parola di troppo registrata dai finanzieri nel corso di una intercettazione. Sta di fatto che il camper viene smontato e spuntano gli altri 72 chili di droga. Dunque ora l’inchiesta della sostituta Claudia Manconi si è notevolmente ampliata e ci sono alcune cose da chiarire.

Le domande del pm

La Procura di Tempio deve trovare le risposte ad alcune domande. Intanto va accertato se De Bortoli era a conoscenza della presenza dei 72 chili di cocaina. Quindi va chiarito se la droga era all’interno del camper al momento dei primi controlli delle Fiamme Gialle, quelli effettuati a Olbia. E poi deve trovare una spiegazione anche un’altra circostanza, il camper riparte da Olbia per Genova con il “carico” a bordo. Si parla di un valore complessivo di cocaina che supera i dieci millioni di euro. Indagano Guardia di Finanza di Olbia, altri comandi delle Fiamme Gialle e i magistrati di Tempio con i colleghi di altre procure del Nord Italia.