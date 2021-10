Il giallo dei gatti spariti nel nulla 

Due gatti avvelenati, ma soprattutto un'intera colonia felina (ancora non riconosciuta) di una quindicina di animali sarebbe svanita nel nulla. È il giallo su cui da qualche giorno stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale dopo la segnalazione che nella zona di Su Muriscanu, tra la ex Carlo Felice e la provinciale per Sestu, sarebbe di fatto sparita per alcuni giorni la colonia felina registrata ormai da anni. Sono diversi i gatti che, almeno secondo le prime ipotesi, potrebbero essere stati uccisi, mentr altri sembra siano stati in qualche modo cacciati via e si sarebbero sparpagliati trovando rifugio in alcune aziende della zona.

I fatti

La segnalazione risale a qualche giorno fa, ma già nelle prossime ore gli agenti della Municipale potrebbero acquisire i video di alcuni impianti a circuito chiuso di attività commerciali che riprendevano l’intera zona. Tra queste, a quanto pare, molto utili potrebbero essere quelle che sorvegliano i parcheggi dell’Iper Pan e di Mediaworld, ma anche alcune di rivendite vicine. «Ormai è da qualche giorno che non si vedono più», ammette Lucia Piana, una giovane casalinga che ogni volta che faceva la spesa lasciava un po’ di cibo per i gatti, «so che c’era una ragazza che se ne occupava con regolarità, ma gli animali erano sfamati anche da alcune commesse che lavorano nella zona. È impossibile che siano spariti tutti nello stesso momento: o sono stati uccisi o sono stati portati via». La notizia che due mici della colonia fossero stati avvelenati col topicida è circolata tra sabato e domenica, ma per il momento è impossibile avere delle conferme.

La verità nei video

Una richiesta di prendere in visione i filmati dei video delle telecamere della zona è stata formalizzata venerdì in Municipio e già dalle prossime ore i vigili urbani potrebbero richiederli alle aziende. Il sospetto, come detto, è che buona parte degli animali sia stata uccisa, portata da qualche parte o fatta fuggire. Nonostante la quindicina di gatti fosse presente ormai da anni e sfamata dai lavoratori della zona, dai clienti dei grandi ipermercati e da alcuni volontari, quella di Su Muriscau non era una vera e propria colonia censita dalla Regione. Tre, infatti, sono quelle che attualmente risultano tutelate perché riconosciute dopo la richiesta: la colonia di San Gemiliano con oltre cinquanta mici e due più piccole in via Marco Aurelio e in via Asiago. «Uccidere o maltrattare i gatti è un reato», ricorda Stefano Manca, autotrasportatore che domenica ha fatto un giro nelle campagne della zona per capire se gli animali fossero stati uccisi e abbandonati, «così tanti animali non possono svanire nel nulla. Spero solo che le telecamere abbiano ripreso qualcosa e che, se c’è stata violenza, qualcuno paghi». Nelle prossime ore, dunque, i vigili urbani di Sestu potrebbero acquisire le immagini per care di capire che fine abbiano fatto i mici.