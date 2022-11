Il Ghilarza frena in casa 

Ghilarza 1

Li Punti 1

Ghilarza (4- 3- 3) : Mereu, Laconi, Chessa, Dessolis, Chergia, Aru, Cossu, Orro (47’ st Mele), Rancez (28’ pt Oppo), Fantasia (32’ st Atzei), Caddeo. A disposizione Matzuzi, N. Orrù, F. Orrù, Sanna, Trogu, Medde. Allenatore Cirinà.

Li Punti (4-3-3) : Mannoni, Manca R, Ruiu, Piccione (47’ st Gueye) , Viale, Cardone, Olmetto, Troisi (22’ st Pinna), Lemiechevsky (30’ st Sini), Fini (36’ st L. Manca), Oggiano. A disposizione: Sanna, Puggioni, Gueye, M. Manca, S. Salis, Garau, Poddighe, Sini. Allenatore Salis.

Arbitro : Conelli di Rimini.

Reti : 10’ st Oggiano, 21’ st Caddeo.

Note : espulso Dessolis, ammonito Orro.

Ghilarza. Un pareggio che alla fine accontenta entrambe le squadre quello del Walter Frau tra il Ghilarza di mister Ivan Cirinà e il Li Punti guidato da Cosimo Salis.

La sfida

Gara vivacissima sin dall'inizio con le due squadre che, per ragioni opposte, si sono affrontate a viso aperto cercando di conquistare l'intera posta in palio: il Ghilarza per rimanere nella zona play off, il Li Punti, penultimo in classifica, alla caccia di punti salvezza. I giallorossi hanno pagato più del previsto l'assenza dall'inizio di un uomo importantissimo come Atzei, ancora non pienamente recuperato, mentre a metà del primo tempo hanno dovuto fare a meno dell’argentino Rancez, per il riacutizzarsi di un problema muscolare. A metà ripresa inoltre capitan Fabio Chergia e compagni sono rimasti in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) del difensore Dessolis, pedina insostituibile nello scacchiere di gioco. Anche la squadra ospite aveva comunque delle assenze di rilievo, ma sopperite davvero in maniera egregia da alcuni fuori quota come il portiere del 2006 Mannoni e il centrocampista Troisi del 2004.

La partita

La cronaca vede subito in avanti gli ospiti che in due occasioni, al 9’ e al 16’, impensieriscono il portiere Mereu che si fa trovare pronto. L'undici di casa reagisce prontamente prima con Caddeo (18’) e poi con Fantasia (30’) ma le conclusioni non centrano il bersaglio. L'azione più pericolosa del primo tempo capita però sui piedi di Orro che al 32’ si trova a pochi passi dalla linea di porta, ma non riesce a segnare. La ripresa si apre con due belle opportunità per passare in vantaggio prima di Olmetto al 5’ e successivamente di Caddeo all’ 8’.

Botta e risposta

Il Li Punti passa in vantaggio al 10’ grazie a Oggiano che con una bella conclusione trafigge l’incolpevole numero uno di casa. Il Ghilarza non ci sta e si butta avanti alla ricerca del pareggio che trova al 21’ quando Caddeo trasforma impeccabilmente un calcio di punizione dal limite dell'area per il gol dell’1-1. L’attaccante di casa, anche ieri tra i migliori in campo, segna così il suo nono gol stagionale. Al 26’ il doppio giallo a Dessolis e da quel momento il Ghilarza cerca di sfruttare le ripartenze ma la difesa sassarese fa buona guardia sino al 90’. Con questo pari il Ghilarza resta al quarto posto e il Li Punti aggiunge un punto alla precaria classifica.

