Il Geovillage andrà al Cipnes 

Si chiama accordo procedimentale ex articolo 11 della legge 241 del 1990, per il “resort ricreativo-sportivo e centro benessere sito in Olbia, circonvallazione nord Golfo Aranci, denominato Geovillage Sport Wellness & Convention Resort, costituito da: hotel 4 stelle, centro nuoto, centro tennis, area calcio, palazzetto dello sport polifunzionale, centro benessere, centro fitness, piazze, bar e ristorante”. Potrebbe essere questo l’ultimo atto della storia del Geovillage, almeno nell’attuale status di compendio privato. Il Cipnes versa dieci milioni di euro (per pagare le strutture realizzate nel corso degli anni) e si riprende le aree (pubbliche), ossia i lotti dove è stato realizzato il compendio di Gavino Docche: questo è il contenuto sostanziale dell’intesa che è già nelle mani dei giudici del Tribunale di Tempio.

Vince il Cipnes

Il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) ha ultimato, con le determinazioni conclusive (voto unanime di tutto il cda presieduto da Gianni Sarti, assente il consigliere Fedele Sanciu) la procedura riacquisitiva del complesso, per farne un uso pubblicistico. L’accordo è stato depositato in Tribunale e illustrato alla curatela del fallimento Geovillage. L’intesa chiude la fase dello scontro del Cipnes con i curatori (che hanno fatto tutto il possibile per vendere il bene all’asta) e chiude anche la lunga e controversa vicenda del compendio, iniziata con il fallimento della Sviluppo Olbia (2016) e culminata nel sequestro penale del Geo, con contestuale sospensione del direttore del Cipnes, Aldo Carta e arresti domiciliari per Gavino Doche (tutti provvedimenti annullati). A un anno e mezzo dal blitz della Procura tutto è cambiato, perché Tar e Consiglio di Stato hanno stabilito che la procedura riacquisitiva non è uno strumento per fare pressione sull’iter del fallimento, ma il legittimo esercizio di una prerogativa del Cipnes. E il Consorzio chiude il cerchio, proponendo al Tribunale di mettere fine a tutto, non solo riacquisendo il bene, ma anche versando nell’arco di sei mesi dieci milioni di euro. In realtà sarebbero 24 milioni (il valore del Geovillage, dopo anni di aste andate deserte), ma vengono scontati 14 milioni di contributi pubblici ottenuti a suo tempo per realizzare il compendio. Di fatto non ci sono alternative all’accordo, ora manca solo la firma del giudice.

Il polo universitario

Il direttore del Consorzio, Aldo Carta, ha anche comunicato che sono in corso interlocuzioni con il ministero della Università e della Ricerca, d'intesa con l'Università di Sassari, per un finanziamento di circa 4 milioni di euro. Si parla di “acquisizione di locali, destinabili alla ospitalità e residenza universitaria a supporto della sede decentrata di Olbia dell’Università di Sassari nell’ambito del compendio immobiliare Geovillage”. Quindi una parte del resort sarebbe destinato agli studenti. Insomma, l’accordo è sul tavolo e sono giorni decisivi per uscire da un impasse che sembrava senza fine.