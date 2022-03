Il Geovillage a rischio degrado 

La lettera, via email, è stata inviata di recente a tutti i soggetti istituzionali che hanno in carico il caso Geovillage. Un gruppo di creditori delle società, dichiarate fallite, di Gavino Docche chiede un deciso cambio di rotta nella procedura concorsuale, perché il grande compendio turistico sportivo di Olbia si sta deprezzando velocemente e, inoltre, sono numerose le segnalazioni del deterioramento degli impianti e degli immobili che si trovano nel perimetro del complesso. E c’è dell’altro, la manutenzione nella parte alberghiera e nel settore delle piscine è quasi inesistente. Sono stati segnalati atti di vandalismo e furti dentro il compendio, un auto è stata rubata, un’altra aperta e danneggiata. Calcinacci cadono dalla volta del centro benessere e i cancelli sono spesso aperti. L’unico settore che viene monitorato continuamente è quello affidato all’Olbia Calcio, che, tra l’altro, difficilmente confermerà la sua presenza dentro il compendio amministrato dal Tribunale di Tempio. Di fatto, la situazione è allo stallo completo dalla fine del 2020, quando il Geo è stato chiuso per la mancanza di un gestore.

«Vendete o aprite»

Lasciando da parte gli annunci continui sull’imminenza di una nuova gestione, la realtà del Geovillage è desolante. Peggio, secondo alcuni, creditori, che parlano di un deprezzamento progressivo del bene. L’invito rivolto al Tribunale è semplice, riaprite in Geovillage per la prossima stagione estiva o fissate un’asta. I creditori ipotecari (le banche) possono contare sul compendio, ma quelli privilegiati (lavoratori, professionisti, fornitori) possono rivalersi sul ricavato della cessione dell’azienda, si intende il valore del brand Geovillage e il cosiddetto avviamento. Ma che valore può avere un complesso che non funziona ormai da oltre un anno? Stando a indiscrezioni una parte dei creditori non intendono attendere oltre e chiedono risposte.

Sorveglianza difficile

Il problema è la sorveglianza di una struttura enorme, che comprende diversi settori, tutti con immobili e impianti di grandissimo valore. Alcune parti sono in evidente stato di abbandono e i danni sono causati dall’incuria sono ingenti. I curatori fanno il possibile, ma si tratta di una missione impossibile viste le caratteristiche del bene. I creditori, ora, attendono una risposta dal Tribunale.