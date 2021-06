Il garante bacchetta Italgas 

Tra i due litiganti ora c'è di mezzo l’Agcom. A Marrubiu la fibra ottica che non arriva diventa un caso sempre più acceso. Questa volta però c'è poco da litigare: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, senza fare tanti giri di parole, sollecita con toni ultimativi Italgas a “ospitare” nelle sue condotte anche Infratel, la società che per conto del Ministero dello sviluppo economico si occupa di attivare la banda larga.

Il caso

Per i cittadini uno spiraglio di luce, anzi di connessione, dopo tanti disagi. Mentre in diversi Comuni della provincia la rete in fibra ottica è realtà già da tempo, a Marrubiu nulla di fatto.

Ciò vuol dire collegamenti lenti e problemi soprattutto per le aziende, ma anche per gli studenti impegnati nella didattica a distanza e per i cittadini che lavorano da casa.

Gli scavi a Marrubiu sono stati fatti tempo fa, ma l'allaccio non è mai andato a buon fine perché Infratel e Italgas non sono mai riuscite a mettersi d'accordo per definire l'utilizzo comune di infrastrutture utili a veicolare la fibra. Motivo per il quale il sindaco Andrea Santucciu aveva più volte alzato la voce.

L’interrogazione

Lo scorso mese il caso era sbarcato persino in Regione. I consiglieri dei Riformatori Michele Cossa e Sara Canu, con un’interrogazione avevano chiesto al presidente della Regione Christian Solinas se fosse a conoscenza della curiosa vicenda e quali fossero le iniziative che la Regione intendeva intraprendere per sollecitare Infratel e Italgas a risolvere urgentemente il problema. Così da portare il progetto “Banda Ultra Larga” anche a Marrubiu.

La risposta

Questa volta però è intervenuta direttamente l’Agcom. Nella nota inviata pochi giorni fa all'ufficio protocollo del Comune di Marrubiu, ma anche a Infratel e Italgas, si legge che «ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza».

Il documento

Il pronunciamento del Garante è molto chiaro: «L’accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall’operatore di rete esclusivamente per l’indisponibilità di spazio e se l'inserimento potrebbe determinare il rischio per l'incolumità pubblica». Per queste ragioni l’Agcom esorta la società Italgas a fornire entro e non oltre 10 giorni riscontro alla richiesta di accesso Infratel». Il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu, che da tempo tempo è costretto a subire le giuste lamentele dei cittadini, tra soddisfazione e rabbia si sfoga: «Non si doveva arrivare a questo punto. È una vergogna. Non dico che il mio paese deve avere più degli altri ma in questo caso siamo solo penalizzati».

