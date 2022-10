«Il gap dell’insularità non compensato» 

Alla faccia del riconoscimento del principio di insularità, la prossima Pac agricola 2023-2027 porterà alla Sardegna un consistente taglio dei contributi. Decine di milioni di euro che, a ben vedere - al di là dell’obiettivo ridimensionamento dei fondi Ue per tutti gli Stati -, finiscono nelle tasche di regioni come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Il meccanismo va spiegato bene, soprattutto ai lettori di città non sempre consapevoli della fatica e dei sacrifici che porta con sé il cibo (sardo) che mettiamo in tavola, sicché diventa anche più facile comprendere perché gli allevatori stanno tornando in piazza e perché le organizzazioni agricole stanno alzando la voce.

Il rombo dei trattori

«I tagli ci sono stati per tutti», ha detto giovedì scorso Giuseppe Blasi, capo dipartimento del ministero delle Politiche agricole in videoconferenza con i rappresentanti della Regione, delle associazioni agricole e dei pastori. Vero, ma solo in parte. E il principio di insularità?, ha domandato qualcuno. «È stato considerato», la risposta. Non vero, tant’è che - mentre i pastori fuori dal Consiglio regionale già ragionavano di far rombare il motore dei trattori - Copagri, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e pastori senza bandiere sono venuti via dall’incontro virtuale pronti a sedersi a un tavolo tecnico (con la Regione) per studiare bene i conti.

La quota ridotta

Pietro Tandeddu, direttore di Copagri, premette che, «il finanziamento di tutti i piani europei avviene con fondi Ue, cofinanziamento nazionale e cofinanziamento regionale»; per cui, «è vero che ci sono meno soldi per tutti, perché la quota di fondi dell’Europa si è ridotta, ma per la Sardegna sarebbero comunque dovuti essere di più se si fosse fatto valere il principio di insularità». Colpa dell’Ue e del Governo (il precedente, che ha stilato il programma strategico nazionale su premi e sviluppo rurale), e colpa della Regione che avrebbe dovuto dare la sveglia al ministero allora guidato da Stefano Patuanelli. Questo va detto perché nel 2007 (giunta Soru, assessore all’Agricoltura Francesco Foddis) la Regione chiese che nell’accordo di riparto tra Stato e Regioni venissero assegnati più soldi alla Sardegna per compensare le diseconomie dell’insularità.